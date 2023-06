Chi è Francesco Roberti, nuovo presidente del Molise

Escono sconfitti Roberto Gravina del M5S e Emilio Izzo, affluenza finale in calo di quattro punti poco sotto al 48%: tutti i dettagli del voto in Molise

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altri partiti di destra, è il nuovo presidente della Regione Molise.

Tutti i dettagli.

I RISULTATI DEL VOTO IN MOLISE

La tendenza era già chiara ieri pomeriggio, dalle ore immediatamente successive la chiusura delle urne. Alla fine, il campo largo non ha funzionato neanche stavolta, nonostante la riunione a suon di Campari e limonata nel bar di Campobasso tra Conte, Schlein e Fratoianni.

Con una affluenza al 47,95%, lo spoglio si va concludendo in questi minuti dopo grossi ritardi: Francesco Roberti è il nuovo presidente del Molise. A lui, oltre il 62% delle preferenze (dati ufficiali qui) contro il 36% circa andato al rivale Roberto Gravina e poco più dell’1% a Emilio Izzo di Io non voto (i soliti noti).

“Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato un punto di riferimento”, ha commentato il neo governatore. “Ho svolto la mia campagna elettorale tra la gente piuttosto che in qualche trasmissione televisiva – ha detto – perché i molisani avevano bisogno di un confronto diretto. Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità. Al momento non ho alcuna idea sulla formazione della mia squadra di governo, sono abituato a lavorare in gruppo, a confrontarmi senza isterismi ma con diplomazia”.

I TWEET DELLA COALIZIONE

Congratulazioni a Francesco Roberti per la vittoria alle elezioni regionali in Molise. Un altro grande successo, ottenuto grazie al lavoro del centrodestra unito, che conferma la solidità della coalizione di Governo. Un risultato che ci spinge a continuare verso questa direzione… pic.twitter.com/gtPzcNVAGo — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 27, 2023

Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di @forza_italia al Presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. #ForzaItalia, Forza di Buongoverno pic.twitter.com/RW8Vgio9RK — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 26, 2023

Complimenti a Francesco Roberti, nuovo governatore del #Molise, dove il centrodestra compatto ha stravinto, confermandosi alla guida della regione.

Silvio, questa vittoria è anche per te! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 26, 2023

IL PROFILO DEL NUOVO PRESIDENTE DI REGIONE

Nato nel 1967 a Montefalcone del Sannio, Roberti è un ingegnere e docente di Elettronica presso l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Termoli, è un esponente di Forza Italia, attualmente primo cittadino di Termoli dal 9 giugno 2019.

Dal settembre 2019 è anche presidente della Provincia di Campobasso. Francesco Roberti sconfigge così per la seconda volta il centrosinistra dopo aver prevalso contro Angelo Sbrocca con il 60.9% delle preferenze valide per diventare sindaco quattro anni fa.

“Nella sua campagna elettorale ha posto l’accento sulla riduzione delle tasse e sull’aumento degli investimenti nel settore turistico, nel tentativo di rilanciare l’economia della regione”, ricordava Maria Scopece su Policy Maker qualche giorno fa.