Chi è Piero Marrese, ultima (o penultima?) scelta di Pd e M5S in Basilicata

Pd e M5S sembrano aver trovato a fatica la quadra sul nome di Piero Marrese quale avversario di Vito Bardi alle prossime elezioni regionali in Basilicata. Ma Chiorazzo potrebbe correre da solo

Per le regionali in Basilicata arriva il terzo nome del centrosinistra che sembra, al momento, mettere d’accordo soprattutto Pd e M5S. La cautela è d’obbligo considerati i continui colpi di scena delle ultime ore, che hanno portato al passo indietro del primario oculista Domenico Lancerenza (secondo nome), e considerato che ancora c’è tempo fino al 22 marzo per formalizzare le candidature definitive e la presentazione delle liste.

Dopo altre ore e ore di riunioni telefoniche fra Potenza e Roma, il campo largo prima ha definito il proprio perimetro – con Pd, M5s, Avs, Psi, +Europa – poi è arrivato all’intesa sul nuovo nome da schierare contro il candidato del centrodestra: si tratta di Piero Marrese, sindaco dem di Montalbano Jonico e presidente della Provincia di Matera.

CHI È PIERO MARRESE, ATTUALE PRESIDENTE DEM DELLA PROVINCIA DI MATERA

Classe 1980, Marrese sin da giovane – come scrive egli stesso sui social – ha deciso di abbracciare l’impegno sociale e politico, dopo la laurea in Giurisprudenza e il dottorato di ricerca presso l’Università di Bari, scegliendo di tornare in Basilicata. A Montalbano Jonico è diventato sindaco nel nel 2015 con un ampio consenso. Tre anni dopo è diventato presidente della Provincia di Matera, per essere riconfermato nel 2020 con il 90% dei consensi e nel 2022.

“Umiltà, determinazione e perseveranza sono sempre stati i miei valori ispiratori” ha scritto Marrese in un messaggio sui social. “Ora – ha aggiunto – è tempo di un nuovo impegno, dobbiamo proseguire insieme in questo nuovo percorso innovativo e come sempre il vostro sostegno sarà fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra Lucania. Sono grato al PD, al M5S, all’AVS e Basilicata Possibile per aver creduto in me e a tutte le forze politiche che mi daranno il loro sostegno. Sono pronto ad affrontare le sfide future, lavorando instancabilmente insieme a tutti voi per costruire un futuro migliore per la nostra meravigliosa Basilicata. Avanti tutta!”.

PRIMA ‘GAFFE’ DI MARRESE?

In queste parole da candidato in pectore una prima semi gaffe. Perché la soluzione Marrese è stata messa sul tavolo della coalizione con la precisazione che “la proposta resta aperta ad altre forze civiche dello stesso campo che vorranno aderire”. La nota dei partiti di centrosinistra fa riferimento a “forze civiche”, ovvero a Basilicata casa comune di Angelo Chiorazzo, mentre il post di Marrese fa un generico appello a “tutte le forze politiche”.

IL NODO CHIORAZZO

Tra i principali dubbi ancora da sciogliere c’è infatti quello che riguarda Chiorazzo (il primo nome), l’imprenditore della sanità, che era stato proposto dal Pd e stoppato dal M5s, costringendo a virare sul chirurgo Domenico Lacerenza, rimasto in corsa solo 72 prima di comunicare la propria rinuncia. Al momento Basilicata casa comune si pone fuori dal progetto: “Le notizie su una trattativa in atto tra Pd e Chiorazzo – si legge in una nota – sono destituite da ogni fondamento. Non è in atto alcuna trattativa e Chiorazzo va avanti con la candidatura”. Parole che, però, fanno parte proprio di quella trattativa che nella forma magari non c’è e che invece ancora è tutta da decifrare.

L’EQUILIBRISTA CALENDA

Ancora aperta è poi la posizione di Azione, che potrebbe sostenere il candidato di centrodestra, il governatore uscente Vito Bardi, come ha già fatto Italia viva. Carlo Calenda si è detto “sconcertato” perché le sue telefonate a Elly Schlein non hanno trovato risposta. E un tentativo da parte dei dem di allargare la coalizione ad Azione, frenato dal Movimento. Per ore, anche dopo l’ufficializzazione della candidatura di Marrese, è rimasta riunita la direzione regionale di Azione, a cui il leader ha delegato la scelta – ancora tenuta coperta – su quale coalizione appoggiare.

LE POSIZIONI DI PD E FORZA ITALIA

“Calenda ha variamente dipinto la posizione di Azione. È difficile riuscire a capire esattamente quali saranno le sue valutazioni finali, ma dal tavolo sono andati via loro. Adesso dobbiamo andare avanti con chi c’è – dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi -. Noi abbiamo interloquito con tutti. Questo è al momento il punto di caduta più ampio”. “Se Azione e Iv decidono di sostenere Bardi e Cirio è una scelta che accogliamo con favore”, è la chiosa finale del ringalluzzito segretario di FI Antonio Tajani