Chi era Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia scomparso oggi

Senatore di Fratelli d’Italia da questa legislatura, aveva aderito al partito di Giorgia Meloni nel 2018 con il suo movimento Cuori italiani. Era malato da tempo

E’ morto Andrea Augello, 62 anni, senatore di Fratelli d’Italia. Era malato da tempo.

Ecco chi era.

IL PROFILO DEL SENATORE

Nato a Novara nel 1961, ha trascorso una vita intera nella fila del Msi-Dn cominciando a militare nel Fronte della gioventù. Componente rautiano della formazione politica post-fascista, insieme al fratello Tony Augello, il senatore era stato eletto per Palazzo Madama alle urne del settembre scorso.

Era entrato in FdI nel 2018 con il suo movimento Cuori italiani. Consigliere regionale del Lazio nel 1995, ha contribuito alla nascita di Alleanza nazionale, fu assessore nella giunta Starace sempre nel Lazio e senatore già nel 2006 con An e nel 2008 e 2013 con il PdL. Fu attivo nelle campagne elettorali per Gianni Alemanno sindaco di Roma e Renata Polverini presidente del Lazio, rispettivamente nel 2009 e 2010. A marzo di quello stesso anno fu scelto come Sottosegretario di Stato del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione.

Ha fondato IDeA con Gaetano Quagliariello nel 2015 lasciando il Ncd di Angelino Alfano. Autore di numerose opere, ecco la sua produzione:

La compagnia del Graal: una rilettura del Parzival di Wolfram von Eschenbach , edizioni Aragno, 2009

, edizioni Aragno, 2009 Uccidi gli italiani, Gela, la battaglia dimenticata , Mursia editore, 2012

, Mursia editore, 2012 Draghi d’Italia , Gaffi editore, 2013

, Gaffi editore, 2013 Arditi contro. 1919-1923 i primi anni di piombo a Roma , Mursia editore, 2017

, Mursia editore, 2017 C’era una volta mio fratello, Edizioni Le dodici querce 2021

GLI ADDI DAI COLLEGHI

Questo il saluto della premier Giorgia Meloni:

Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d’Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene… pic.twitter.com/TULAx2Xzqi — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 28, 2023

Il tweet del Ministro della Difesa, Guido Crosetto:

Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell'amico Andrea Augello, esempio indiscusso di politico al servizio delle Istituzioni. Abbiamo condiviso l’impegno per l’Italia e la passione politica. Alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze.

A Dio Andrea, ci mancherai. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) April 28, 2023

Il saluto di Matteo Salvini:

Grande tristezza per la scomparsa del senatore Andrea Augello, una vita dedicata all’impegno politico e parlamentare.

Da parte mia e di tutta la Lega l’abbraccio ai suoi famigliari e agli amici di Fratelli d’Italia. pic.twitter.com/Y218yAduca — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 28, 2023

L’addio da Francesco Storace:

CIAO, ANDREA – È salito in cielo, dopo tanta sofferenza, Andrea #Augello. E il dolore è enorme.

Perché era una delle persone più leali che abbia mai conosciuto.

È stato un magnifico assessore regionale.

Mi mancherà davvero tanto pic.twitter.com/q4nYtcHGbx — Francesco Storace (@Storace) April 28, 2023

Questa la nota di Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di FdI: “Apprendiamo con profondo sconcerto la scomparsa del caro amico Andrea Augello. Oltre a ricoprire la carica di Senatore nell’attuale legislatura, Andrea ha rappresentato una parte importante della destra romana e italiana. Politico preparato, persona sempre disponibile e militante che sprigionava passione ed energia. Tante le pagine di vita quotidiana e politica che ho vissuto insieme a lui. Con la sua perdita se ne va anche una parte della nostra storia. Alla sua famiglia e a tutti i suoi amici, il mio più caloroso abbraccio, anche a nome di tutto il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia. A Dio, Andrea”.

Altri saluti:

Ci ha lasciati il senatore Andrea Augello. Una vita dedicata all’impegno culturale e alla militanza politica, proseguita anche durante la lunga malattia che lo ha colpito. Alla moglie, ai figli, alla famiglia vanno i sensi del cordoglio e la vicinanza dei Senatori di Fratelli… pic.twitter.com/6BDzhqaXtG — Lucio Malan (@LucioMalan) April 28, 2023

Andrea Augello l’ho conosciuto da ragazzo e in tanti momenti importanti del mio percorso politico non mi ha mai fatto mancare il suo supporto, i suoi consigli, la sua amicizia, la sua ironia glaciale. […] pic.twitter.com/kT2UIfr8kT — Carlo Fidanza ن (@FidanzaCarlo) April 28, 2023