Chi sono i nuovi vertici di Sogei (che inaugurano il valzer delle nomine)

Paolo Savini e Cristiano Cannarsa indicati ai vertici di Sogei. Al via la corsa delle nomine nelle partecipate pubbliche

Con il rinnovo del consiglio di amministrazione di Sogei si inaugura di fatto per il 2024 il valzer delle nomine dei vertici delle partecipate pubbliche controllate – direttamente o indirettamente – dal Mef. Stiamo parlando di oltre 60 consigli di amministrazione e di oltre 500 caselle da riempire tra cda e collegi sindacali in scadenza.

Sabato si è riunita l’assemblea degli azionisti della società in house del Ministero che gestisce l’anagrafe tributaria e i servizi informatici e ha deliberato la composizione del nuovo Cda, perché quello in carica è decaduto dopo il perfezionamento della fusione con Sose. Presidente è stato indicato Paolo Savini, mentre come amministratore delegato è stato confermato Cristiano Cannarsa. Consiglieri saranno Alessandra D’Onofrio, Nicoletta Fusco, Leonardo Di Stefano. Il consiglio di amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026.

CHI SONO PAOLO SAVINI E CRISTIANO CANNARSA, I NUOVI VERTICI DI SOGEI

Paolo Savini, classe 1964, attuale vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, nonché capo della divisione Servizi, andrà a sostituire Pasqualino Castaldi.

L’ing. Cristiano Cannarsa, classe 1963, invece prosegue imperterrito il lavoro che aveva ripreso nel 2023. Facendo due conti, al termine del mandato, nel 2026, Cannarsa potrà fregiarsi di aver ricoperto per ben dieci anni (negli ultimi sedici) il ruolo di ad di Sogei. Un incarco che, infatti, ha già svolto dal 2011 al 2017. Poi fino al 2023 per sei anni è stato ad di Consip e a maggio dello scorso anno l’assemblea degli azionisti di Sogei, del nuovo corso al Mef targato Giorgetti, lo nominò nuovamente amministratore delegato della partecipata di via Carucci al posto di Andrea Quacivi. Cannarsa inoltre dal 2008 al 2011 è stato nel consiglio di amministrazione di Terna. Di sicuro si può dire che si tratta di un “manager di consolidata esperienza nel settore della pubblica amministrazione” come recitava allora la nota del Ministero.

Tra i consiglieri, per Nicoletta Fusco – vicecapo di Gabinetto del ministro Giorgetti, si tratta di un ritorno avendo già ricoperto quel ruolo.

DI COSA SI OCCUPA SOGEI

Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A. – è la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo dell’in-house providing. Attraverso la fusione con Sose è diventata referente unico tecnologico-informativo per il Mef e per le Agenzie Fiscali anche in funzione dell’attuazione della delega fiscale con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dell’evasione ed elusione fiscale.

“Partner strategico dell’Amministrazione economico-finanziaria – si legge sul sito – la missione è quella di contribuire alla modernizzazione del Paese, partecipando attivamente al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Per questo, da sempre, realizziamo servizi informatici in grado di governare la complessità del sistema pubblico, come il Sistema informativo della fiscalità e l’automazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, Corte dei conti, Agenzie fiscali e altre pubbliche amministrazioni”.

2024 ANNO DI NOMINE NELLE PARTECIPATE PUBBLICHE

Non solo Sogei, quindi. Nei prossimi mesi sono in scadenza infatti molti Cda decisi nel 2021 dal governo Draghi, quando al Mef c’era Daniele Franco, il consigliere del premier era Francesco Giavazzi e Giancarlo Giorgetto guidava lo Sviluppo economico. Consigli di amministrazione di cui si attende il rinnovo, anche con una certa attenzione da parte della politica. Tra questi Cassa depositi e prestiti, Ferrovie dello Stato, Anas, Rai, Eur spa, Gse (Gestore servizi elettrici), Cinecittà..