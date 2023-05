Cristina Tajani prenderà il posto di Carlo Cottarelli nel Pd al Senato

Professoressa del Politecnico di Milano, presidente e ad di Anpal, assessore di Milano e Consigliere del Ministero del lavoro, il profilo di Cristina Tajani

Carlo Cottarelli ha annunciato le dimissioni dal Pd e lascerà dunque il seggio al Senato dove era stato eletto (nel collegio lombardo) a settembre scorso. A prendere il suo posto sarà Cristina Tajani.

LE DIMISSIONI DI COTTARELLI

La decisione dell’economista (e “mancato premier” come ha ricordato stamani nei suoi Graffi Francesco Damato) è arrivata nella prima serata di ieri. Con una lettera a Repubblica, infatti, ha precisato che il tutto verrà formalizzato “nei prossimi giorni”, in attesa del voto dell’Aula.

Una scelta, quella annunciata, definita da Cottarelli non facile. Quest’ultimo ora andrà, ha detto, “a dirigere, a titolo gratuito, un nuovo Programma per l’Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali rivolto agli studenti delle scuole superiori offerto dall’Università Cattolica di Milano”.

Quanto all’addio al Pd, l’economista e ormai ex senatore ha detto di aver apprezzato lo spostamento a sinistra del partito ora guidato da Elly Schlein (la quale ha provato a convincerlo di restare, aggiunge Cottarelli oggi al Corriere della Sera) ma di non condividerne la postura meno liberal-democratica. Nonché, di avere idee diverse su temi specifici come utero in affitto, termovalorizzatore e nucleare. In più, ha descritto il Parlamento come viziato da troppa animosità.

AL SUO POSTO CRISTINA TAJANI

Dunque, via Cottarelli. E dentro? Arriva Cristina Tajani. Nata a Terlizzi, Cristina Tajani ha 44 anni ed è laureata in discipline economiche e sociali alla Bocconi. Professoressa del Politecnico di Milano, dove insegna politiche urbane, Tajani è stata presidente e ad di Anpal Servizi, Consigliere del Ministero del Lavoro e Assessore del Comune di Milano.

Carlo #Cottarelli: "È giusto che quel seggio torni al PD. Fra l'altro la prima non eletta è una persona molto brava, Cristina Tajani, che insegna al Politecnico di Milano, ed è anche vicina all'area #Schlein. Poi è una donna, si migliora anche la parità di genere"@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) May 7, 2023

“Borsista in relazioni industriali ed economia politica presso l’Università degli Studi di Milano”, si legge nella sua bio di LinkedIn. A marzo, intervistata da Valentina Conte su Repubblica disse che la scelta di essere sostituita dalla guida di Anpal è stata politica e che manca stabilità. E sulla riforma del Reddito: “Il tetto dei tremila euro è troppo contenuto, compatibile solo con i voucher. L’Isee a 7.200 euro troppo basso, punitivo”.