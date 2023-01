Chi è Deborah Bergamini, nuova vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa

La deputata di Forza Italia: “Ringrazio tutti i membri della delegazione italiana del Partito Popolare Europeo al Consiglio d’Europa”

Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, è stata eletta vicepresidente del Partito popolare europeo al Consiglio d’Europa.

I RINGRAZIAMENTI DELLA DEPUTATA DI FORZA ITALIA

“Ringrazio tutti i membri della delegazione del Partito Popolare Europeo al Consiglio d’Europa per aver sostenuto la mia elezione a vicepresidente del nostro gruppo nell’assemblea parlamentare di Strasburgo”. Queste le prime parole di Bergamini.

“È un ruolo di grande prestigio, che arriva in un momento delicato e complesso, con il conflitto tra Russia e Ucraina alle porte dell’Europa. Sono onorata di mettere nuovamente a disposizione la mia esperienza: lavorerò con dedizione e impegno per promuovere i valori del Ppe in seno alla più antica istituzione europea”, ha aggiunto la deputata.

CHI E’ DEBORAH BERGAMINI

Politica, giornalista e dirigente d’azienda, Bergamini è nata a Viareggio e nel governo Draghi ha ricoperto il ruolo di sottosegretario di Stato al Ministero per i rapporti con il Parlamento.

Nei giorni scorsi @DeborahBergamin (@forza_italia) ha depositato un’interrogazione per sapere, anche alla luce delle restrizioni decise dagli Stati Uniti sui dipendenti pubblici per ragioni di sicurezza, cosa intenda fare il governo in merito a TikTokhttps://t.co/OAQBcxQNaT — Gabriele Carrer (@GabrieleCarrer) January 23, 2023

Laureata in lingue a Firenze, la deputata forzista ha un passato presso due emittenti televisive toscane, Italia 7 e Rete 37. Poi, lavora come cronista di nera e giudiziaria presso il quotidiano fiorentino La Nazione, oggi diretto da Agnese Pini. Come giornalista professionista lavora, tra l’altro, a Londra per Bloomberg News.

Segue le orme di Berlusconi, diventando la sua consulente per la comunicazione. Poi, dal 2002 al 2008 lavora in Rai. Per poi iniziare la carriera politica. Di idee liberali, è favorevole al testamento biologico. Alle elezioni del 25 settembre ha vinto un seggio in Toscana 01.