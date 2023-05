Chi è Giuseppe Zafarana, nuovo presidente di Eni

Profilo e curriculum del nuovo numero uno del cane a sei zampe

Due lauree, in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, e un master alla Bocconi. Cattolico, molto religioso, Zafarana negli anni ha fatto cinque volte il cammino di Santiago di Compostela, lungo 800 chilometri.

Ecco in estrema sintesi biografia e curriculum di Giuseppe Zafarana, nuovo presidente dell’Eni per volontà del governo.

CHE COSA HA DECISO L’ASSEMBLEA DI ENI

Via libera al bilancio 2022, fissazione del dividendo e nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il cui presidente sarà Giuseppe Zafarana: sono alcune tra le principali decisioni prese dall’assemblea ordinaria e straordinaria di Eni. Il nuovo Cda è composto da 9 membri che rimarranno in carica per 3 esercizi, fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: oltre a Giuseppe Zafarana, presidente, ne fanno parte i consiglieri Claudio Descalzi, Elisa Baroncini, Massimo Belcredi, Roberto Ciciani, Carolyn Adele Dittmeier, Federica Seganti, Cristina Sgubin, e Raphael Louis L. Vermeir.

È il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, classe 1963, il nuovo presidente dell’Eni. Claudio Descalzi, riconfermato dal governo Meloni, resta amministratore delegato del gruppo energetico.

IL PROFILO DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CANE A SEI ZAMPE

Zafarana, 55 enne piacentino, ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: dal 2001 al 2003 ha retto l’ufficio del comandante generale, per cinque anni – dal 2003 al 2008 – è stato comandante provinciale di Roma, l’anno successivo è stato a capo dell’ufficio personale ufficiali e per altri 4 anni, dal 2009 al 2013, ha diretto il I reparto del comando generale.

Dopo aver comandato l’Accademia delle Fiamme Gialle per due anni ed essere stato comandante regionale in Lombardia, a novembre del 2018 ha assunto l’incarico di capo di Stato maggiore del comando Generale della Guardia di Finanza.

IL CURRICULUM DAL SITO ENI