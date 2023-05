Lega: Francesco De Santis è il nuovo portavoce in Abruzzo

Il curriculum dell’assessore aquilano classe 1996. Il segretario regionale Luigi D’Eramo. “Sono sicuro che saprà interpretare questo nuovo compito con la stessa dedizione e passione con cui da sempre sostiene il nostro movimento politico”

Francesco De Santis è stato nominato nuovo portavoce della Lega in Abruzzo.

Tutti i dettagli.

CHI E’ FRANCESCO DE SANTIS, ASSESSORE AQUILANO

Già vice coordinatore nazionale dei giovani e militante del Carroccio da tempo, la Lega ha scelto il suo nuovo portavoce per la Regione Abruzzo.

D’ERAMO: “SICURO CHE FARA’ UN BUON LAVORO”

“Voglio augurare buon lavoro a Francesco De Santis, che da oggi avrà la responsabilità di aiutare la Lega in Abruzzo a crescere e a radicarsi. Sono sicuro che saprà interpretare questo nuovo compito con la stessa dedizione e passione con cui da sempre sostiene il nostro movimento politico”, ha commentato il segretario regionale Luigi D’Eramo.

“Un ringraziamento doveroso va alla Consigliera Regionale Sabrina Bocchino per aver ricoperto il ruolo di portavoce in questi anni e che, in vista della sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali, lascia il ruolo per garantire una terzietà nei confronti dei colleghi e dei militanti che con lei saranno candidati nella lista della Lega Abruzzo”.

IL CURRICULUM DELL’ASSESSORE

Ecco il suo curriculum.

Francesco De Santis è nato a L’Aquila il 16 agosto 1996, fa parte del Consiglio Regionale d’Abruzzo dal 2019, dirige AostaNews24 dal 2021 e ha lavorato al Capoluogo nel triennio 2018-2020.

Dal 2019 al 2021 è stato Consigliere Provinciale a L’Aquila e dal 2017 al 2022 è stato consigliere comunale del capoluogo.