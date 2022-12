ll Cda della Rai ha nominato il successore di Gennaro Sangiuliano, ora ministro della Cultura. Carriera e profilo della nuova guida del secondo telegiornale nazionale

Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, ha proposto Nicola Rao e il Consiglio ha approvato: Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2. Nella riunione presieduta da Marinella Soldi, è stato deciso il profilo del successore di Gennaro Sangiuliano, divenuto ministro della Cultura.

Nella funzione di direttore temporaneo, ad interim, era subentrato per queste settimane transitorie il vicedirettore del Tg2 Carlo Pilleci.

LA NOTA DEL CDA DELLA RAI

In termini di voti, la scelta di Rao ha visto favorevoli quattro votanti del Consiglio, contro tre. Cioè Carlo Fuortes, Marinella Soldi e i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Contrari, invece, Francesca Bria e Alessandro di Majo, oltre a Riccardo Laganà.

Si “esprime apprezzamento per la scelta del consiglio di amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata. I nostri sinceri ringraziamenti vanno al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità. Al direttore Nicola Rao esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2”, si legge nella nota del Cda Rai.

CHI E’ NICOLA RAO, NUOVO DIRETTORE DEL TG2

Attuale vicedirettore del Tg1, Nicola Rao è un giornalista e scrittore. Professionista da ventitré anni, ha realizzato una trilogia sul neofascismo italiano: “”Trilogia della celtica”, per indagare gli anni di Piombo e la destra. Ha lavorato con l’Adnkronos, scrivendo sia di cronaca giudiziaria che parlamentare dal 1987 al 2003. Tra le interviste storiche spicca quella in carcere ad Ali Agca, attentatore di Papa Giovanni Paolo II. Ma furono storiche anche quelle agli ex Br Prospero Gallinari e Bruno Seghetti

Entra in Rai diciannove anni fa, passando alla direzione del TgR nel 2017 e quindi alla vicedirezione del Tg nazionale del primo canale. Che oggi è guidato da Monica Maggioni e per la cui posizione era entrato in corsa lo stesso Rao. Oggi, invece, è arrivata la nomina per la direzione del Tg2.