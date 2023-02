Regionali Lazio, chi sta curando la comunicazione dei candidati?

Pochi investimenti in sponsorizzazioni sui social network e profili sui social network poco sviluppati: le linee di comunicazione dei candidati alla Regione Lazio

Nel Lazio a contendersi la poltrona di Zingaretti, il prossimo 12 e 13 febbraio, ci sono Alessio D’Amato, assessore alla Sanità proprio di Zingaretti, Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana, e la giornalista Rai Donatella Bianchi. Questa campagna elettorale non ha registrato, sinora, grandi scossoni, scoop o tiri mancini. Non una campagna strillata ma, finora, alquanto sotto tono.

I CANDIDATI ALLA REGIONE LAZIO NON PUNTANO SUI SOCIAL

In questa tornata elettorale i candidati alla Pisana non sembra che si siano affidati ai social network come nelle precedenti elezioni. Secondo quanto riportato dal report sulle sponsorizzazioni su Facebook e Instagram dei politici messo a disposizione da Meta, emerge che nel trimestre che va dal 23 ottobre al 20 gennaio solo Alessio D’Amato ha investito nella pubblicità di Facebook.

DONATELLA BIANCHI NON INVESTE NEI SOCIAL

Il candidato del centro sinistra ha speso poco più di 26mila euro (26.032, per la precisione) mentre Francesco Rocca solo 638 euro per 5 sponsorizzazioni. Non risultano contratti di sponsorizzazioni, invece, a nome di Donatella Bianchi. Si registra, quindi, un arretramento della comunicazione digitale in favore di quella tradizionale.

I PROFILI DEI CANDIDATI ALLA REGIONE LAZIO: POCHI FOLLOWER

La scelta di non puntare sui social forse deriva da una scarsa presenza dei candidati alla Pisana sui social network. Alessio D’Amato, può contare su 13.189 contatti su Facebook, dietro di lui ci sono e Donatella Bianchi con 6.148 e Francesco Rocca con 5118 follower. Entrambi sono profili nuovi, nati proprio in occasione della campagna elettorale per le regionali. Se ci spostiamo su Twitter il profilo più forte è quello di Francesco Rocca che ha ereditato 27.902 follower dall’esperienza in Croce Rossa. Il candidato del centro destra, però, non sta usando quel profilo per fare campagna elettorale ma il nuovo profilo creato in occasione della campagna elettorale. I profili dei tre candidati alla Regione appaiono abbastanza impostati, istituzionali, anche se, forse, poco popolati. La candidata del M5S Donatella Bianchi (che ha scelto di affidarsi a un nuovo profilo), per esempio, ha pubblicato il primo post lo scorso 13 gennaio per annunciare la sua discesa in campo.

COMUNICAZIONE E POLITICA: PER D’AMATO CI SONO VELARDI E MONTINO

A consigliare D’Amato nella sua strategia comunicativa c’è Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D’Alema ai tempi di Palazzo Chigi. Velardi, esperto di comunicazione e consulenze aziendali, in passato ha seguito anche Renata Polverini e Vincenzo De Luca. Claudio Velardi, come scrive Repubblica, “porta in dote il rapporto con la sondaggista Alessandra Ghisleri”. Tra i consiglieri politici, invece, c’è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino che porta a D’Amato la sua profonda conoscenza del territorio.

ROCCA: UNA COMUNICAZIONE DA “TUTTO IN FAMIGLIA” E “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA”

A coordinare la campagna elettorale del candidato di centro destra ci sta pensando, tra gli altri, Arianna Meloni, sorella di Giorgia e moglie del ministro Francesco Lollobrigida. Per la comunicazione nel team di Rocca c’è il prof. Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione politica alla Luiss ed esperto di campagne elettorali. Il prof. Di Gregorio è lo spin doctor di Francesco Rocca e si occupa anche della strategia di comunicazione. In passato ha condotto la campagna elettorale di Gianni Alemanno in Campidoglio nel 2008, ed ha collaborato alla comunicazione di Renata Polverini e di Enrico Michetti. Il candidato di centro destra ha scelto di avvalersi dei suoi storici collaboratori della Croce Rossa. A seguire i suoi social e la comunicazione web c’è Adriano Valentini, Communication specialist in Croce Rossa, mentre Carla Cace, responsabile servizio ufficio stampa e governance communication alla Croce Rossa, e Daniele Di Mario gestiscono i rapporti con la stampa.