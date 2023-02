Regionali Lombardia, ecco chi sono gli spin doctor dei candidati

La comunicazione dei candidati alla regione Lombardia: tra spin Doctor e agenzie di comunicazione, chi farà meglio tra Letizia Moratti, Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino?

Manca meno di una settimana alle elezioni con le quali i lombardi sceglieranno un nuovo presidente di regione. In gara, com’è noto, ci sono il presidente uscente Attilio Fontana, lo sfidante di centrosinistra Pierfrancesco Majorino e la sfidante del Terzo Polo Letizia Moratti. Ma quale stile comunicativo e di quali agenzie e spin doctor si cono avvalsi i candidati per convincere gli elettori?

Andiamo a vedere.

LOMBARDIA: GENERATE 124MILA CONVERSAZIONI

Secondo gli ultimi dati di Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, i tre principali candidati alle elezioni regionali in Lombardia, hanno generato 124 mila conversazioni online (news, social, blog, forum). I dati coprono tre mesi, dall’inizio della campagna elettorale al 31 gennaio. Come riporta l’indagine di Reputation Science il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino è il più citato con il 43% delle citazioni in Rete (53 mila), a seguire Letizia Moratti (45 mila) e, solo in ultima posizione, il candidato uscente Attilio Fontana, con il 21% del totale e 26 mila menzioni.

LE SPONSORIZZAZIONI SUI SOCIAL: MAJORINO IL PIÙ GENEROSO

Meta mette a disposizione degli utenti un report sulle sponsorizzazioni acquistate su Facebook. Negli ultimi 30 giorni la pagina Letizia Moratti Presidente ha speso 10.770 euro in sponsorizzazioni, la pagina di Attilio Fontana ha investito, invece, 8.537 euro e il candidato di centrosinistra ne ha investiti 13.179 nella pagina Pierfrancesco Majorino.

TIK TOK NON PIACE PIÙ AI POLITICI

Luogo prediletto per le conversazioni politiche è ancora Twitter: sul social di Elon Musk si concentra il 75% delle conversazioni. Nessuno dei candidati alla presidenza della Regione Lombardia ha utilizzato TikTok, preferendo un profilo più compito. Reputation Science ha riscontrato un calo della satira, a favore di una ancora maggiore contrapposizione tra i candidati e i loro schieramenti.

GLI SPIN DOCTOR DI LETIZIA MORATTI: VINCENTE E POP

Tra gli eventi della campagna elettorale lombarda a generare l’hype dell’attenzione è stata la candidatura di Letizia Moratti, fino a pochi giorni prima vicepresidente della giunta regionale guidata da Attilio Fontana. Letizia Moratti ha affidato la sua campagna elettorale a Daniel Fishman, scrittore e comunicatore alla guida dell’agenzia Consenso, che ha curato anche le campagne Stefano Bonaccini e Matteo Lepore in Emilia Romagna, e di Gaetano Manfredi a Napoli. La strategia di Fishman consiste nell’averle suggerito di comportarsi come se fosse lei la vera competitor di Fontana. Ha messo in piedi una campagna elettorale che vede l’ex assessore di Fontana presentarsi come autorevole controparte del candidato uscente e che applica a Pierfrancesco Majorino la strategia dell’oblio. Ad affiancare Fishman c’è Tiziano Mariani, 69enne editore di Radio Lombardia e amico di vecchia data di Lady Moratti. Tiziano Mariani, responsabile delle relazioni mediatiche, ha il compito di rendere meno rigida e distante la figura di Letizia Moratti.

LO STILE COMUNICATIVO DI LETIZIA MORATTI: OUTSIDER DI SUCCESSO

L’obiettivo è far sembrare Moratti la vincente, puntando sul fatto che venga vista come donna del fare, senza nulla più da dimostrare né da perdere. La candidata del Terzo Polo spesso parla sa outsider sebbene rivendichi come “sua” la riforma della Sanità della Giunta Fontana compiuta da assessore al Welfare tra 2021 e 2022. Letizia Moratti cerca di smarcarsi dal perimetro del centrodestra, “In questa destra non mi riconosco”, dice, sebbene abbia rivelato “Fontana mi aveva proposto una successione” nel quadro del centrodestra.

UNA CAMPAGNA IMPRONTATA SUI VALORI DEL CENTROSINISTRA

La campagna di Majorino è stata costruita intorno al tema del cambiamento e utilizzando due slogan di impatto immediato: “La Lombardia cambia” e “Cambia la Lombardia”. Il primo rispecchia l’idea di fondo che l’eventuale vittoria di Pierfrancesco Majorino avrà un impatto profondo sulle vite delle lombarde e dei lombardi, soprattutto in materia di welfare state. Majorino è stato, infatti, per 9 anni assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, sia con la giunta Pisapia che con la giunta Sala. “Cambia la Lombardia”, invece, è la call to action agli elettori, simpatizzanti e volontari, chiamati a mobilitarsi e, soprattutto, ad andare alle urne. A coordinare la campagna di Pierfrancesco Majorino c’è Alessandro Capelli, esperto di innovazione sociale e responsabilità sociale di impresa e docente a contratto in sociologia della comunicazione presso lo IED di Milano. Il candidato di centrosinistra ha supportato la sua campagna elettorale con un crowdfunding con piccole donazioni che ha fruttato circa 30mila euro.

LA COMUNICAZIONE DI PIERFRANCESCO MAJORINO: UN APPROCCIO CORALE E NESSUNO SPIN DOCTOR

Pierfrancesco Majorino non ha consultato alcun spin doctor ha, invece, affidato la sua comunicazione grafica, e non solo, a una rete di Agenzie di comunicazione che hanno lavorato in sinergia. Si va da Quorum, un istituto di ricerca quantitativa che ha seguito anche Beppe Sala e Vincenzo De Luca, Altavia, specializzati nella comunicazione di brand, Strategy design, un’agenzia di marketing milanese che opera nel settore del marketing strategico e dello sviluppo web, Jump, che ha seguito negli anni Matteo Renzi, Stefano Bonaccini, Dario Nardella, Eugenio Giani, Simona Bonafè, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, il gruppo Pd al Senato, e Bovindo.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI ATTILIO FONTANA

La comunicazione più pacata è quella del candidato uscente Attilio Fontana. Forse a pesare è il ruolo istituzionale oppure i sondaggi che, al momento, lo segnalano come meglio piazzato tra i tre candidati. Per il suo racconto sui social Attilio Fontana utilizza spesso i “colori sociali” della Lega e, più degli altri candidati, sembra che segua i fatti dell’attualità.

BUFERA SOCIAL SULLA COMUNICAZIONE DI ATTILIO FONTANA

A seguire la campagna di Attilio Fontana è la società SocialCom di Luca Ferlaino. Negli ultimi giorni è stata al centro di polemiche per via di un’inchiesta di Fanpage secondo la quale ci sarebbe proprio la SocialCom dietro la condivisione di due presunti “post diffamatori contro Majorino”. I contenuti, raffiguranti Majorino accanto a Panzeri (ex eurodeputato dem ora coinvolto nello scandalo Qatargate) sono stati condivisi sulla pagina “Cronaca-news”, una “pagina satellite creata ad hoc, e in modo occulto, da chi fa campagna social per Fontana per mettere in cattiva luce Majorino”, dicono i dem. Majorino ha detto di “aspettare le scuse” di Attilio Fontana.