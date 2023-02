Chi è Pierluca Dionisi, scalzato da Luciano Nobili nel Consiglio del Lazio

Prima eletto con oltre cinquemila preferenze, adesso beffato dal suo concorrente ma alleato Luciano Nobili, Italia Viva. Ma la battaglia di Pierluca Dionisi non sembra finita

Alleati ma non troppo. Azione e Italia Viva sembrano continuare a viaggiare a braccetto a livello nazionale, pur tra mille difficoltà. Nell’ardua sfida di reggere con due leader politicamente ingombranti come Carlo Calenda e Matteo Renzi. Ma anche con l’obiettivo di aumentare l’appeal di un Terzo Polo che finora non è riuscito a mantenere la promessa che porta nel suo nome, rinnegato persino da chi ne fa parte.

La botta del magro risultato delle elezioni regionali si è fatta sentire, forse più in Lombardia che nel Lazio. Pena l’aver scelto di puntare su un profilo troppo di centrodestra, che era fuoriuscita da quell’area. Ma si sa, tra la copia e l’originale la scelta degli elettori è sempre per la seconda.

Anche nel Lazio, però, non mancano i dissapori. Non soltanto per la vittoria del candidato di destra Francesco Rocca. Per Azione e Italia Viva c’è anche una questione interna che riguarda l’entrata in Consiglio di uno tra Luciano Nobili (Iv) e Pierluca Dionisi (Azione).

PRIMA DIONISI, ORA NOBILI

Prima eletto con oltre cinquemila preferenze, adesso beffato dal suo concorrente, Pierluca Dionisi non vuole arrendersi. Ha raccolto 5.008 preferenze, più 76 raccolte dopo il riconteggio. Dal quale, però, sono uscite fuori altre 139 scelte assegnate a Nobili. Ma lui: “Nella conta dei voti mancava ancora la sezione di Colleferro, con cui io ho comunque sette voti in più rispetto a Nobili. Dovrei comunque entrare io in Consilio, il problema è che nei riconteggi effettuati dal seggio centrale, mi è stato annullato un numero importante di voti, in una maniera che, dopo aver richiesto l’accesso agli atti, a me è sembrata anomala”.

Dionisi, insomma, non vuole mollare e ha già annunciato nuove istanze. Mentre Nobili tace e gode. Alla faccia dell’alleanza terzopolare.

CHI E’ PIERLUCA DIONISI

Nato nel 1978, Pierluca Dionisi ha origini di Canterano, comune nel quale è stato primo cittadino nel quinquennio 2011-2016 e in quello prima ancora aveva ricoperto la carica di consigliere di minoranza. Nelle file dell’Udc ricopriva l’incarico di coordinatore provinciale. Figlio di Armando Dionisi, già eurodeputato e due volte deputato democristiano.

Concludo questa fantastica campagna con il video realizzato a sorpresa dalle amiche under30 di @Azione_it . Ringrazio voi e ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questi mesi intensi. Non è ancora finita ci sono poche ore per convincere gli ultimi indecisi (segue) https://t.co/Bd3GX1YU7C — Pierluca Dionisi (@pierldionisi) February 10, 2023

Queste elezioni sono decisive: da chi e come saranno impiegati i fondi del Pnrr dipenderà il futuro della Regione e dei suoi cittadini. E noi su questo abbiamo le idee chiarissime: pensiamo al Lazio della sanità diffusa e garantita; della scuola per i meritevoli e i bisognosi; della ricerca e della formazione qualificata; della buona occupazione, pagata dignitosamente e sicura per il posto di lavoro e sul posto di lavoro. È il Lazio dei giovani, delle donne, degli anziani, di tutti! Insomma, un Lazio più giusto e innovativo. Noi ci crediamo”, scriveva in una nota alla vigilia del voto. Adesso, però, sembra che è il Lazio a non aver avuto fiducia sufficiente per lui.