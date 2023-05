Siccità: Nicola Dell’Acqua è stato nominato commissario straordinario

La decisione è arrivata ieri in Consiglio dei Ministri. Chi è e cosa farà il nuovo commissario

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la nomina del dott. Nicola Dell’Acqua a Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica”. Con questa nota, il Governo ha ufficializzato la scelta varata ieri per affrontare l’emergenza siccità.

Tutti i dettagli.

CHI E’ E COSA FARA’ IL NUOVO COMMISSARIO PER LA SICCITA’

Nicola Dell’Acqua, numero uno di Veneto agricoltura e di Aparsia (Associazione Nazionale delle Agenzie Regionali per lo Sviluppo e l’Innovazione Agronomiche Forestali), ha diretto l’Arpa Veneto, l’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.

Dopo il CdM di ieri, ricorda Il Sole 24 Ore, oggi ci sarà la cabina di regia contro l’emergenza siccità. Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, punta a sciogliere il nodo risorse e sbloccare interventi urgenti. Con il Pnrr ci sono 2 miliardi sul tavolo contro la dispersione idrica ma bisogna attingere anche dai 7,8 miliardi tra fondi italiani e comunitari.

Sulle opere, invece, si partirà dalla diga del porto di Genova.

GLI AUGURI DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

“Auguro buon lavoro al neo commissario per la siccita’, Nicola Dell’Acqua”, ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “La sua esperienza e la sua professionalità, come dimostrano le esperienze da direttore di Veneto Agricoltura e presidente dell’associazione delle agenzie regionali per lo sviluppo agronomico, saranno garanzia per affrontare con serietà un fenomeno che non può più essere definito emergenza e che rischia, oltre alle altre problematiche, di mettere in ginocchio il comparto dell’Agricoltura”.