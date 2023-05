Trenitalia (Fs): Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente

Profilo e curriculum del nuovo numero uno di Trenitalia di Ferrovie dello Stato italiane

Si sono riunite il 19 maggio le assemblee delle società Rfi, Trenitalia e Mercitalia Logistics, interamente controllate dalla holding Ferrovie dello Stato Italiane.

L’assemblea di Rfi ha nominato il nuovo cda per il triennio 2023-2025, eleggendo Dario Lo Bosco alla presidenza e indicando come a.d. Gianpiero Strisciuglio.

L’assemblea di Trenitalia ha eletto Stefano Cuzzilla alla presidenza, indicando la conferma come amministratore delegato di Luigi Corradi.

L’assemblea di Mercitalia Logistics ha nominato consigliere Sabrina De Filippis indicandola come a.d. in sostituzione dell’uscente Gianpiero Strisciuglio.

Nel maggio 2021 Cuzzilla entrò nel cda di Fs durante il governo Draghi e ora con il governo Meloni viene eletto presidente di Trenitalia, controllata delle Ferrovie, ma c’è stato un periodo di stretto legame di Cuzzilla con il centrosinistra. Ecco il profilo che pubblicò in quell’occasione Start Magazine:

STEFANO CUZZILLA NOMINATO PRESIDENTE DI TRENITALIA (FS): IL PROFILO MANAGERIALE E I RAPPORTI POLITICI

E’ invece considerato vicino al Pd (e in passato alla Margherita, quando era vicepresidente della società regionale del Lazio, Astral) Stefano Cuzzilla, classe 1965, laureato in Giurisprudenza ed Economia Aziendale. È il presidente nazionale di Federmanager dal maggio 2015 (la presenza nel cda di Fs non è incompatibile quindi resterà presidente della federazione dei dirigenti industriali). E’ amministratore delegato di I.W.S – Industria, Welfare, Salute S.p.A. e presidente di 4.Manager, Associazione costituita da Federmanager e Confindustria per la realizzazione di attività e strumenti di comune interesse verso i soggetti destinatari della contrattazione collettiva nazionale. È presidente dell’Assemblea Fasi – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e membro del Comitato Promotore di Fondirigenti, Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager.

IL CV DI STEFANO CUZZILLA, NUOVO PRESIDENTE DI TRENITALIA (DA FEDERMANAGER)

Nato a Roma il 22/10/1965

Residente a Roma

Studi

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Laurea di I livello in Economia Aziendale

Master di II livello in Economia e Management della Sanità

Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori Generali e Amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere

Attività Professionale

E’ il Presidente nazionale di Federmanager dal maggio 2015. Nato a Roma nel 1965, laureato in Giurisprudenza, è dirigente industriale presso Enav.

E’ Amministratore delegato di I.W.S – Industria, Welfare, Salute S.p.A. e presidente di 4.Manager, Associazione costituita da Federmanager e Confindustria per la realizzazione di attività e strumenti di comune interesse verso i soggetti destinatari della contrattazione collettiva nazionale.

Da maggio 2021 è Consigliere di amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Altri incarichi

Da gennaio 2017 a oggi Presidente dell’Assemblea Fasi – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi

Membro del Comitato Promotore di Fondirigenti, Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager.

Attività didattica e collaborazioni

Professore “invitato” per il corso Benessere Organizzativo e sostenibilità (Biennio di Antropologia Organizzativa) – Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum (Anno accademico 2020/2021).

Docente nel percorso di formazione «Analisi e studio dei fenomeni criminali e mafiosi per liberare la figura della Madonna dall’influsso delle organizzazioni malavitose» sviluppato dalla Cattedra di Studi Mariologici “Beato Giovanni Duns Scoto” in collaborazione con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale (Città del Vaticano). Anno accademico 2020/2021

Ha collaborato con l’Università Campus Bio Medico di Roma (UCBM) al Master di I° Livello in “Imprenditorialità in Sanità” sul tema “Sanità integrativa e Management della Sanità”.

Ha collaborato con l’Università LIUC, Libera Università degli Studi Carlo Cattaneo, al Corso di Alta Formazione Universitaria sul tema “Istituzioni e Gestione delle Forme di Assistenza sanitaria pubblica e integrativa”.

Ha collaborato con l’Università LUISS Guido Carli, Business School, in qualità di membro del comitato scientifico e docente, al Corso di Formazione “Management dei Fondi sanitari integrativi” e al Corso di perfezionamento “Organizzazione e management del welfare integrativo: fondi pensione e fondi sanitari”.

Dal 2008 al 2010 è docente in “Sicurezza stradale e Gestione delle infrastrutture” per l’ISTIEE-Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea dell’Università degli Studi di Trieste

Pubblicazioni

Autore del Libro “La scala del digitale. Percorso di crescita per l’economia e la reputazione del sistema Italia”, aprile 2023;

Autore del Libro “She Leads. La parità di genere nel futuro dal lavoro”, edito dal Sole24Ore, marzo 2023;

Ha curato la prefazione di “I generalissimi. Strategie e segreti dei top manager italiani”, di Paola Pilati, edito da Luiss, collana “Bellissima”, giugno 2021;

Ha curato la prefazione del Libro “Diventa Preda”. Un anno di incontri con gli “head hunter”, edito da Renato Fontana (Coordinatore Gruppo Giovani Federmanager)

Autore del libro “Meno Stato più società” a cura di Lamberto Dini e Antonio Marzano, edito da Periscopio delle idee, 2016 con un saggio sul tema “Per una maggiore apertura delle imprese alla concorrenza : il ruolo di un management moderno e innovativo”

Ha curato la prefazione del Libro di Marcello Aranci (Presidente della Consulta per la sicurezza stradale presso la Provincia di Roma) edito dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali dal titolo “Conoscere per governare l’insicurezza stradale in Italia”

Pubblica su varie riviste di settore sul tema del management, dell’economia, delle politiche industriali e del welfare integrativo

Esperienze sociali

Attualmente è Vice Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, associazione finalizzata a sviluppare attività culturali, incontri e conferenze che abbiano per oggetto questioni di rilevanza sociale, culturale ed economica.

Già consigliere di Amministrazione di VISES Onlus, ONG di riferimento di Federmanager, che sostiene azioni di volontariato specialmente nei Paesi in via di sviluppo.

Componente dell’Executive Board dell’Health City Institute, organismo nato come risposta civica all’urgente necessità di studiare i determinanti della salute nelle città.

Componente del Board of Advisors dell’American University of Rome, un organismo consultivo creato in occasione del 50° anno di attività dell’Università

Iscritto all’Ordine Professionale dei Giornalisti del Lazio, albo pubblicisti.

Fondatore e Presidente dell’Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali (OsPTI), promosso dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis

Premi e onoreficenze

Conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”

Premio “100 Eccellenze Italiane”, in qualità di Presidente Federmanager

Premio Confapi, in qualità di Presidente Federmanager

Premio IBDO Foundation AWARD, in qualità di Presidente Federmanager

Premio “Legalità 2017” conferimento della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo in collaborazione con Federmanager Roma e ASL Roma 1

(Articolo pubblicato su Start Magazine)