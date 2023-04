Stefano Patuanelli nominato nuovo capogruppo M5S al Senato

Sono nato a Trieste nel 1974. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica e la laurea in ingegneria edile con il voto di 110/110 e lode, dal 2004 sono iscritto all’Ordine degli Ingegneri e da allora esercito la libera professione.

Prima di essere Portavoce per il MoVimento 5 Stelle, ho svolto attività professionale tipica dell’ingegneria edile, incentrata sulla progettazione e sulla gestione dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche, dapprima in forma singola e poi in forma associata, scegliendo di uscire dallo studio che aveva contribuito a fondare (MADS&associati) immediatamente dopo la elezione al Senato della Repubblica.

Sono stato eletto nel 2009 consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri, ma nel 2011 ho ritenuto corretto dimettermi, pur senza formale incompatibilità delle cariche, in quanto eletto in Consiglio comunale a Trieste

L’impegno politico è iniziato già il 17 luglio del 2005, con la costituzione del Gruppo Beppe Grillo Trieste.

ESPERIENZA DA PORTAVOCE M5S

CONSIGLIERE COMUNALE A TRIESTE (2011-2016)

Sono stato eletto in Consiglio comunale a Trieste nel giugno del 2011, Amministrazione dove ha vissuto cinque anni intensi, di studio della Pubblica Amministrazione e di approfondimento su tematiche importanti come i servizi pubblici che hanno un riflesso, diretto, sulla qualità della vita dei cittadini.

Durante il mandato a Trieste sono stato impegnato in attività concrete mirate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, cercando di fornire un contributo concreto in quelle aree tematiche più vicine alle proprie competenze professionali come la pianificazione territoriale, l’innovazione dei comparti produttivi del Paese, l’edilizia, l’ambiente, le infrastrutture e i trasporti.

CAPOGRUPPO M5S AL SENATO DELLA REPUBBLICA (2018-2019)

Sono stato eletto alle elezioni politiche nazionali del 2018 Senatore della Repubblica nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia; successivamente sono stato scelto come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato.

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2019-2021)

Il 5 settembre 2019 ho prestato giuramento, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come Ministro dello Sviluppo Economico. In quel dicastero ho varato alcune riforme per il mondo delle imprese:

– ilPianoNazionaleTransizione4.0,cheèilprimomattonesucuisièfondatoil PNRR del nostro Paese. Circa 24 miliardi di Euro per l’innovazione e le tecnologie 4.0 attraverso il sistema dei crediti d’imposta, grazie al quale hanno avuto accesso le aziende del mondo agricolo, prima escluse;

– il Superbonus 110%, misura dedicata alle ristrutturazioni edilizie, che ha generato un ritorno economico di 124,8 miliardi a fronte di investimenti per 38,7 miliardi. Sono i numeri analizzati da Nomisma che confermano come la