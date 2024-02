Tra conferme e sorprese le nomine al Mim targato Valditara

Carmela Palumbo e Jacopo Greco riconfermati ai vertici dei due Dipartimenti del Ministero guidato dal leghista Valditara

Dopo il Ministero della Salute e il Mimit, anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito si avvia a completare la riorganizzazione della macchina interna. Il Consiglio dei Ministri “ha deliberato – si legge nella nota di Palazzo Chigi – il conferimento dell’incarico di Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione alla dott.ssa Carmela Palumbo, dirigente di prima fascia del Ministero, e il conferimento dell’incarico di Capo dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale al dott. Jacopo Greco, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero”.

Nei fatti si tratta di una conferma per entrambi, in quanto il ministro Valditara aveva già provveduto alla loro nomina a inizio dello scorso anno. La riorganizzazione del Mim ha riguardato principalmente le varie direzioni generali e gli uffici di riferimento.

CARMELA PALUMBO CONFERMATA, IN AREA LEGA

Carmela Palumbo si è insediata il 25 gennaio 2023 alla guida del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Dirigente di lungo corso, vanta un’esperienza pluriennale al Ministero e nella pubblica istruzione. La sua riconferma era data per scontata, rientra infatti in quota Lega, lo stesso partito del ministro Valditara.

Basti pensare alla girandola di incarichi e poltrone che l’hanno riguardata negli ultimi anni. Palumbo tra il 2018 e il 2020 aveva già ricoperto l’incarico di capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quando ministro era il tecnico lombardoin quota Lega Marco Bassetti. Poi per circa tre anni si era trasferita nel Veneto di Zaia per ricoprire il ruolo di direttore dell’ufficio scolastico regionale. Una volta arrivato Valditara nella sede di viale Trastevere, Palumbo è stata richiamata a ricoprire lo stesso ruolo che aveva lasciato. Nel frattempo al suo posto in Veneto, pochi mesi fa, chi si è insediato? Proprio il suo ex ministro Bassetti.

LA SORPRESA JACOPO GRECO

Per quanto riguarda Jacopo Greco, invece, la sua riconferma è stata una sorpresa per tanti. Greco infatti sembra sia vicino all’area Pd. Anche lui vanta una esperienza da più di dieci anni nei ruoli del Ministero. fu promosso a capo Dipartimento all’epoca del ministro Patrizio Bianchi (nonché ex assessore regionale in Emilia Romagna). Greco era stato già nominato 12 mesi fa da Valditara, il quale evidentemente o ha trovato particolarmente valide ed efficienti le competenze di Greco, e quindi una scelta proprio legata al ‘merito’, oppure non ha trovato un tecnico di fiducia all’altezza del ruolo che doveva essere ricoperto.