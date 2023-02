13-17 febbraio 2023: l’agenda settimanale delle commissioni Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: audizione della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, audizione del Direttore dell’Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme, sulle tematiche relative all’operatività dell’Agenzia, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano europeo di lotta contro il cancro”

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 14 febbraio

Audizione della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, sulle linee programmatiche

Mercoledì 15 febbrai

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (esame C. 665 Francesco Silvestri – Rel. Kelany) (Non sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (seguito esame DOC XXII n. 11 Battilocchio – Rel. Pagano) (Non sono previste votazioni)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 14 febbraio

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (seguito esame Atto n. 10 – Rel. per la II Commissione: Buonguerrieri; Rel. per la XI Commissione: Nisini) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 15 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (seguito esame DOC XXII, n. 7 Rizzetto – Rel. per la II Commissione:Varchi, Rel. per la VI Commissione: Cavandoli) (Sono previste votazioni)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (seguito esame C. 103 Serracchiani – Rell. Buonguerrieri e Zan) (Sono previste votazioni)

Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza (esame C. 831 Governo – Rel. Varchi) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 16 febbraio

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (esame C. 536 Dori – Rel. per la II Commissione: Dondi e Dori; Rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani.) (Non sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 14 febbraio

Audizione di rappresentanti di Edison nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed

Giovedì 16 febbraio

Interrogazioni:

5-00308 Marrocco: sulla tutela dei minori e delle donne in Pakista

5-00311 Boldrini: sulla repressione in Myanmar

5-00342 Boldrini: sull’aggravamento della tensione fra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda

IV COMMISSIONE – DIFESA

Giovedì 16 febbraio

Audizione del Ministro della difesa, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 13 febbraio

All’Assemblea: DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (esame C. 750-A Governo – Rel. Frassini)

Alla X Commissione: DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Pella)

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel. Pella)

Martedì 14 febbraio

Audizioni informali, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE ( COM(2022)583 final):

Ore 10.30: rappresentanti della Corte dei conti

Ore 11.30: rappresentanti della Banca d’Italia

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE ( COM(2022)583 final), di Massimo Bordignon, professore di Scienza delle finanze presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Enzo Moavero Milanesi, professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma e Gian Luigi Tosato, professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 14 febbraio

Audizione del Direttore dell’Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme, sulle tematiche relative all’operatività dell’Agenzia

Mercoledì 15 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (seguito esame Doc. XXII, n. 7 Rizzetto – Rel. per la II Commissione: Varchi; Rel. per la VI Commissione: Cavandoli) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2023 (esame Atto n. 21 – Rel. Maullu) (Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 14 febbraio

Audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito, Paola Frassinetti, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 373Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro nelle scuole secondarie

Mercoledì 15 febbraio

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (seguito esame atto n. 20 – Rel. Dalla Chiesa)

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (esame C. 418 Lupi – Rel. Latini)

Giovedì 16 febbraio

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione del presidente e amministratore delegato di Sport e salute s.p.a., Vito Cozzoli

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio; Rel. per la IX Commissione: Dara)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 14 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – rel: Rotelli e Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Mercoledì 15 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – rel: Rotelli e Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Giovedì 16 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – rel: Rotelli e Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 14 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel. Baldelli) (non sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

Mercoledì 15 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel. Baldelli) (sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

Giovedì 16 febbraio

Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio, Rel. per la IX Commissione: Dara)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 14 febbraio

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771 Governo – Rel. Colombo) sono previste votazioni

Mercoledì 15 febbraio

Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Ore 14.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assobibe

Ore 14.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance)

Ore 14.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italiana cuochi

Ore 15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana armatori (Confitarma)

Giovedì 16 febbraio

Esame DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (esame emendamenti C. 771-A Governo – Rel. Colombo)

Indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Ore 13.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione marchi storici d’Italia

Ore 13.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Distribuzione industria strumenti musicali e artigianato (Dismamusica)

Ore 14: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Cosmetica Italia

Ore 14.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assarmatori

Ore 14.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione costruttori italiani macchine attrezzature per ceramica (Acimac), dell’Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma (Amaplast) e dell’Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio (Ucima)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 14 febbraio

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella

Mercoledì 15 febbraio

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche social

Giovedì 16 febbraio

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione del presidente e amministratore delegato di Sport e salute s.p.a., Vito Cozzoli

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 14 febbraio

Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella

Mercoledì 15 febbraio

Audizione sulle linee programmatiche del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in materia di politiche giovanili

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (esame C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone – rel. Buonguerrieri) (Non sono previste votazioni)

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (esame C. 622 Mulè – rel. Patriarca) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 16 febbraio

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (esame C. 536 Dori – rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) (Non sono previste votazioni)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano europeo di lotta contro il cancro” (esame COM (2021) 44 final – rel. Lazzarini) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 14 febbraio

Audizione di rappresentanti di Confindustria, sulle tematiche relative alla coltivazione del bambù gigante

Comunicazione del presidente sugli esiti della missione svolta a Berlino, in occasione dell’edizione 2023 della fiera Fruit Logistica (8-9 febbraio 2023)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 14 febbraio

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell’UE ( COM(2022)583 final), di Massimo Bordignon, professore di Scienza delle finanze presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Enzo Moavero Milanesi, professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma e Gian Luigi Tosato, professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma

Alla X Commissione: DL 5/23: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (seguito esame C. 771Governo – rel. Giglio Vigna) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 15 febbraio

Audizione di rappresentanti di Confedilizia, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)

Audizione di rappresentanti di AiRU (Associazione italiana per il riscaldamento urbano) e, in videoconferenza, di AssoESCo (Associazione italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza Energetica), nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)

Giovedì 16 febbraio

Audizione di rappresentanti di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009» ( COM(2022)586 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final).