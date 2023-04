24-28 aprile 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera. L’agenda settimanale



I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Mercoledì 26 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Nel pomeriggio è attesa l’audizione, in videoconferenza, di Pierluigi Petrillo, professore di teorie e tecniche del lobbying presso l’Università LUISS, di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, e di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma

Giovedì 27 aprile

I deputati assisteranno all’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Sassari e Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l’Università degli studi internazionali di Roma.

Venerdì 28 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Mercoledì 26 aprile

La II commissione assisterà all’audizionieinformale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 342 Candiani, C. 887 Varchi e C. 1026 Lupi recanti modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano del prof. Carlo Casonato e della giudice Silvia Albano.

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori.

Giovedì 27 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e le disposizioni in materia di tutela dell’inviolabilità del domicilio da occupazione arbitraria

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Mercoledì 26 aprile

I deputati esamineranno le seguenti risoluzioni:

7-00039 Porta: sulla situazione nel Nagorno-Karabakh

7-00046 Onori: sulla situazione nel Nagorno-Karabakh

7-00072 Rosato: sulla situazione nel Nagorno-Karabakh

La III Commissione assisterà all’audizione informale di Michele Brunelli, docente di storia ed Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e di gestione dei conflitti e processi di democratizzazione presso l’Università degli studi di Bergamo, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00039 Porta, 7-00046 Onori e 7-00072 Rosato sulla situazione nel Nagorno-Karabakh, e di Francesco Anghelone, docente di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia e dei rappresentanti della Rete parlamentare globale istituita nell’ambito dell’organizzazione non governativa “United for Ukraine”.

Giovedì 27 aprile

La commissione valuterà la risoluzione 7-00020 sulle attività militari della Corea del Nord e assisterà all’audizione sulla situazione nel Nagorno-Karabakh di Aldo Ferrari, Direttore del Programma di Ricerca “Russia, Caucaso e Asia Centrale” dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano, di Antonio Stango, Presidente della Federazione italiana diritti umani (FIDU), di Carlo Frappi, ricercatore associato dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e docente presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Successivamente sarà il ministro degli affari esteri Antonio Tajani a riferire sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 24 aprile 2023

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 26 aprile

I deputati sono chiamati a:

esaminare lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato «U212 NFS», per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale;

esaminare misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l’ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare.

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 26 aprile

I deputati analizzeranno il Documento di economia e finanza 2023, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato «U212 NFS», per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS, la razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) nonché misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

La commissione è chiamata a ratificare i seguenti accordi

Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Giovedì 27 aprile

I deputati assisteranno all’audizione informale della sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, in merito alla relazione sul bilancio di genere, riferita all’esercizio finanziario 2021

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 26 aprile

I deputati discuteranno le misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali e la delega al Governo per la riforma fiscale.

La commissione è chiamata a ratificare i seguenti accordi:

Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere;

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Mercoledì 26 aprile

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone su iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di rappresentanti di:

Attrici Attori Uniti – Comunità di lavoratrici e lavoratori professionisti dello spettacolo, in videoconferenza

Coordinamento La Musica che gira, in videoconferenza

Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo – UNITA, in videoconferenza

Registro attrici attori italiani – RAAI

Un’altra audizione riguarderà il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00055 su Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche e di Paolo Marzano, professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della Commissione cultura.

Giovedì 27 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

La commissione assiste all’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto recanti Introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie.

Ci saranno, inoltre, le interrogazioni a risposta diretta su questioni di competenza del Ministro dell’università e della ricerca.

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Mercoledì 26 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

I deputati esamineranno il DL 35/2023 su disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Giovedì 27 aprile

I deputati analizzeranno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

La commissione assisterà all’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di rappresentanti di:

ore 11.40: Alleanza Cooperative italiane

ore 11.50: Istituto nazionale urbanistica

ore 12: Iren Smart solution

Alle 13.30 ci sarà l’audizione dei rappresentanti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) sulle tematiche riguardanti la tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque.

Inoltre i deputati valuteranno il DL 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare e il DL 34/2023 su Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 26 aprile

I deputati della IX Commissione discuteranno del DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Giovedì 27 aprile

La IX Commissione valuterà lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e i contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 26 aprile

La X Commissione esaminerà le risoluzioni 7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli: iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa e lo schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.

I deputati della X Commissione assisteranno all’audizione informale nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti dei rappresentanti della Federazione autonoma italiana benzinai (FAIB Confesercenti) e dei rappresentanti di Assopetroli Assoenergia.

Inoltre, valuteranno la ratifica dei seguenti accordi:

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019;

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Giovedì 27 aprile

Nella X Commissione andrà in scena un’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare» e il DL 34/2023 su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Inoltre, valuteranno la ratifica dei seguenti accordi:

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019;

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018;

Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Mercoledì 26 aprile

La IX commissione assisterà all’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone su iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, dei rappresentanti di:

Attrici Attori Uniti – Comunità di lavoratrici e lavoratori professionisti dello spettacolo, in videoconferenza

Coordinamento La Musica che gira, in videoconferenza

Unione nazionale interpreti teatro e audiovisivo – UNITA, in videoconferenza

Registro attrici attori italiani – RAAI

La X Commissione esaminerà le risoluzioni 7-00011 Peluffo e 7-00030 Pavanelli: iniziative volte a salvaguardare i siti produttivi e i livelli occupazionali della DEMA Spa e lo schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

I deputati assisteranno anche all’audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo

Giovedì 27 aprile

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Nella X Commissione andrà in scena un’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Mercoledì 26 aprile

I deputati esamineranno il DL 34/2023 su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

I deputati esamineranno le seguenti risoluzioni:

7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco

7-00074 Schifone sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari

Giovedì 27 aprile

La commissione valuterà il DL 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

I deputati valuteranno disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 .

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Giovedì 27 aprile

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 26 aprile

I deputati esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Giovedì 27 aprile

I deputati esamineranno la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE e il DL 20/2023 in materia didisposizioni urgenti dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

La XIV Commissione incontrerà una delegazione della Commissione Affari europei della Camera dei deputati romena