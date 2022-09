Chi è Stefano Firpo, nuovo direttore generale di Assonime

Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni, sarà guidata da Stefano Firpo

Sarà Stefano Firpo, attuale Capo di Gabinetto del Ministro dell’Innovazione e la transizione digitale, Vittorio Colao, il nuovo direttore generale di Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni.

A lasciare la poltrona, il prossimo 9 settembre, dopo oltre vent’anni alla direzione dell’Associazione, è Stefano Micossi.

Chi è Stefano Firpo

Fedelissimo di Vittorio Colao, Firpo a febbraio 2021 aveva lasciato la poltrona da direttore generale di Mediocredito italiano per fare ritorno a Roma, al ministero dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il primo a volerlo in un ministero era stato Corrado Passera perché si occupasse di startup innovative e Industria 4.0

Il curriculum di Stefano Firpo

Segue il curriculum vitae di Stefano Firpo.

Da Febbraio 2021 ad oggi: Capo di Gabinetto del Ministro dell’Innovazione, Vittorio Colao.

Da maggio 2019: direttore generale di Mediocredito italiano

Da aprile 2016 Membro del Nucleo di coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio coordinato dal S.Segr.Tommaso Nannicini.

Da marzo 2015 ad oggi:

Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Sherpa del Ministro nel Gruppo di alto livello sulle Industrie ad alta intensità energetica

Membro supplente del Gruppo di alto livello Competitività e

Crescita del Consiglio Competitività.

Membro dello Strategic Group sul Digital Single Market.

National SME Envoy.

Da febbraio 2014 a febbraio 2015. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi.

Coordinatore della Task Force “Finanza per la Crescita” costituita da MiSE, MEF e Banca d’Italia sui temi del credito bancario e non bancario alle imprese, della finanza di progetto in campo infrastrutturale e degli strumenti a sostegno della capitalizzazione d’impresa.

Membro del tavolo permanente sull’innovazione e l’agenda digitale istituito dal Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia.

Da maggio 2013 a febbraio 2014. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Principali attività svolte e risultati ottenuti:

Membro della Task Force “Destinazione Italia” costituita da PdC, MiSE e MAECI che ha curato la redazione del Piano Destinazione Italia per aumentare l’attrattività internazionale del Paese, adottato dal Consiglio dei Ministri in prima stesura il 16 settembre 2013 e, dopo un periodo di consultazione online, definitivamente adottato il 23 dicembre 2013.

Da dicembre 2011 a aprile 2013. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera. Principali attività svolte e risultati ottenuti: Responsabile della segreteria tecnica della Cabina di Regia sull’Agenda Digitale che ha coordinato le iniziative di 6 Ministeri in stretto raccordo con la Commissione Europea e la Presidenza del Consiglio e la stesura del pacchetto di norme sull’Agenda Digitale Italiana confluito del Decreto Crescita 2 del 2012.

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO

Da febbraio 2009 a novembre 2011. Responsabile dell’Ufficio del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Da marzo 2007 a gennaio 2009. Dirigente presso lo Staff del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo nell’ufficio Operazioni Strategiche e Progetti Speciali. Riporto diretto al Consigliere Delegato e CEO.

Da settembre 2004 a gennaio 2007. Responsabile della Segreteria di Presidenza del Sanpaolo Imi.

Da marzo 2002 a settembre 2004. Inquadramento presso la funzione Valutazione e Gestione Rischi Creditizi del Risk Management del Sanpaolo Imi.

Da giugno 2002 a fine 2005. Membro del Working Group on Capital Adequacy dell’Institute of International Finance, Washington, USA.

ESPERIENZE ACCADEMICHE E DI RICERCA

Da febbraio 2003 a ottobre 2003. Docente a contratto di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria.

Da giugno 2001 a marzo 2002. Economic Consultant presso il dipartimento di International and European Relations ed EconomicResearch della Banca Centrale Europea, Francoforte, Germania.

ISTRUZIONE

Masterin Global Market Economics, Rilasciato dalla London School of Economicsand Political Science, London, UK.

Master in economia, Rilasciato con distinction dal Coripe Piemonte, Università di Torino.

Università di Torino – Laurea in Scienze Politiche. Votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa.

Premio alla miglior tesi di Laurea della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino nell’anno accademico 1997/98

INCARICHI ED ESPERIENZE IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE E SOCIO

Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano di Investimento SGR.

Membro del Comitato Direttivo e Socio del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di Torino.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione COTEC.

Presidente del Comitato di Sorveglianza della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (PICFIC –Istituto Dermatologico Italiano) in Amministrazione Straordinaria.

Socio fondatore de Linkiesta.it, giornale online indipendente.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Ottima conoscenza dell’inglese e buona padronanza del francese.

PUBBLICAZIONI

Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “European Integration: what lessons for other regions, the case of Latin America”, European Central Bank Working Paper n. 185, October 2002.

Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “What lessons for Latin America from European economic and institutional integration”, capitolo 5 del libro “Regional Integration in Europe and Latin America: Monetary and Financial Aspects” edito da Pierre van der Haegen e José Viñals per ilBanco de España e European Central Bank, pubblicato da Ashgate, England, 2003.

Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “The link between institutional and economic integration: Insights for Latin America from the European experience”, Open Economy Review n. 15(3), pag. 239-260, July 2004.

Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “The Path of European Institutional and Economic Integration: What Lessons for Latin America?”, Journal of Economic Integration vol. 20 n 2, pag. 217-251, June 2005.

Con Luca de Biase e Luca Tremolada “Fondatori”, Hoepli Editori 2014 Varie collaborazioni e pubblicazioni con La Repubblica, il Sole24Ore, ilFoglio ,Corriere Economia, Nova, Wired, Formiche, Fondazione Astrid, Polena e www.lavoce.info, www.linkiesta.it