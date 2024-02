Chi sono i componenti della nuova commissione Aifa

Con decreto del ministro Schillaci sono stati nominati i componenti della nuova Commissione scientifica ed economica (Cse) del farmaco dell’Aifa

Dopo gli ultimi adempimenti formali e dopo l’entrata in vigore, il 30 gennaio, della riforma della governance dell’Aifa, prende fisionomia la nuova Agenzia del farmaco.

A più di un anno dal tormentato iter avviato dal governo Meloni sono stati designati – con decreto del ministro Schillaci – i componenti della nuova Commissione scientifica ed economica (Cse) del farmaco che sostituirà la Commissione tecnico-scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr).

I COMPONENTI DELLA CSE, GITTO PRESIDENTE

Ecco chi sono gli esperti della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco dell’Aifa:

Lara Nicoletta Angela Gitto, designata dal ministro della Salute, con funzioni di presidente. Gitto (50 anni), laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina e master in Economia sanitaria, è professore associato del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina.

Giancarlo Agnelli (72 anni), designato dal ministro della Salute, è professore ordinario di Medicina interna all’Università di Perugia, ha all’attivo studi clinici sulla prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari.

Walter Marrocco (68 anni), designato dal ministro della Salute, già componente (dal 2007 al 2012 e 2013 al 2015) della Cts di Aifa, è esperto di farmaci della Federazione italiana dei medici di famiglia.

Vincenzo Danilo Lozupone, designato dal ministro della Salute, è titolare di farmacia a Bari (area di riferimento del sottosegretario alla Salute Gemmato).

Ida Fortino (52 anni), designata dal ministro dell’Economia e delle Finanze, già dirigente Area strategia ed economia del farmaco dell’Aifa, è dirigente dell’Unità organizzativa farmaceutica e dispositivi medici della Regione Lombardia.

Elisa Sangiorgi (49 anni) – Regione Emilia-Romagna – designata dalla Conferenza Stato-Regioni, è dirigente Area governo del farmaco e dei dispositivi medici settore assistenza ospedaliera della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna.

Giuseppe Toffoli – Regione Friuli-Venezia Giulia – designato dalla Conferenza Stato-Regioni, già direttore della Farmacologia sperimentale e clinica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Toffoli, laureato in Medicina e chirurgia e specializzato in Oncologia medica e Farmacologia clinica all’Università degli studi di Padova, è responsabile di numerosi progetti di ricerca che sono stati premiati e finanziati da organismi pubblici nazionali, enti europei e associazioni no profit.

Giovanna Scroccaro (65 anni) – Regione Veneto – designata dalla Conferenza Stato-Regioni, già responsabile della direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici della Regione Veneto. Ha già avuto un’esperienza in Aifa, nel 2019 è stata nominata presidente del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia.

Completano la Commissione, in qualità di componenti di diritto, il direttore tecnico-scientifico dell’Aifa e il presidente dell’Istituto superiore di sanità Rocco Bellantone o un suo delegato – precisa il decreto – che – secondo quanto riporta Quotidiano sanità – dovrebbe essere molto probabilmente Patrizia Popoli.

I componenti non di diritto della Commissione scientifica ed economica del farmaco dell’AIFA – si legge sul decreto – durano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. A ciascun componente non di diritto spetta un’indennità annua lorda di euro 25.000 euro.

ECCO I PAPABILI PER LE ALTRE POSIZIONI DI VERTICE ALL’AIFA

Quanto al direttore scientifico della nuova Aifa, Quotidiano sanità riferisce che dovrebbe essere confermato il nome di Pierluigi Russo, mentre potrebbe arrivare come direttore amministrativo Francesco Maria Pavese, già in forze con lo stesso ruolo in alcune Asl della Lombardia. In pole position a ricoprire l’incarico di presidente rimane l’attuale Giorgio Palù. Nomine, anche queste utlime, che dovrebber essere in dirittura d’arrivo.