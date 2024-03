Dossieraggio: anche Lega nei 33.000 file. Sanità centrale per elezioni Abruzzo. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Zelensky alla Rai, Biden propone porto per aiuti Gaza, strategia di Putin su G7, gender gap nel lavoro, allarme Ocse debiti sovrani. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Spiati, numeri mostruosi” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto troviamo invece le elezioni in Abruzzo (“Abruzzo, Schlein al duello finale”).

“Gaza, l’annuncio di Biden: Un porto per gli aiuti” titola Frattini nella stessa sezione.

“L’Europa non parte da zero” si legge nel fondo.

In spalla si parla invece dell’intervento di Zelensky sulla Rai (“Zelensky: se Putin attacca la Nato l’Italia è coinvolta”).

“Agenlli, indagati Lapo e Ginevra. Le nuove accuse” si legge subito sotto.

LA REPUBBLICA

“Voto in Abruzzo, sfida sulla Sanità” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto si parla invece di dossieraggio (“Dossieraggio, spunta un file sui fondi della Lega“).

“Code e rabbia nei pronti soccorso” si legge nella stessa sezione.

Nel fondo si parla invece del Medio Oriente (“Gaza, la mossa di Biden: un porto temporaneo per gli aiuti”).

“Israele, il dilemma casa o fortezza” si legge subito sotto.

A centro pagina troviamo la strategia di Putin sul G7 (“L’operazione simpatia di Putin, ora arruola lo street artist Jorit”).

“La civiltà delle donne” si legge in spalla.

LA STAMPA

“Tutte insieme” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel fondo troviamo invece l’articolo di Cuzzocrea dedicato alle ragazze (“Ascoltiamo le ragazze, hanno ragione”).

“La sfida Ue ai pregiudizi” si legge nel taglio alto.

“Senza lavoro non c’è indipendenza” si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Ocse: debiti sovrani a 56mila miliardi” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto si parla della proposta Usa per gli aiuti a Gaza (“Gli Usa: un porto a Gaza per gli aiuti umanitari. Cina a Israele: Vaergogna”).

“Fisco, dal 2025 al via pagamenti in 84 rate: 120 solo dal 2031” si legge nel fondo.

A centro pagina si parla invece di donne e digitale (“Donne, diritti e digitale: l’8 marzo e l’intelligenza artificiale”).

“Contratti aziendali e welfare sostengono il lavoro delle donne” si legge nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dalle proposte di Biden (“Biden vuole aumentare le tasse a miliardari e multinazionali”) alla Borsa (“Tim crolla dopo il piano, chiude a -23,8 per cento”), passando per le assicurazioni (“Caro polizze, ma quanto mi costi”).

IL FOGLIO

“La grandiosa caporetto dei manettari” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

A centro pagina troviamo l’intervista a Maurizio Mannoni (“Intervista sulla Tv”).

“È il momento dello squilibrio, e nello squilibrio il mondo cosiddetto libero sa reagire. Ma il mondo di Jorit è questo, e fa una discreta paura” si legge nel taglio alto.

In spalla si parla invece di negoziazione (“Lo Stato dell’Unione”).

“Matteo ora è debole. La stoccata di Cesa e il patto Lega-Udc” si legge nel fondo.

DOMANI

“Per Cantone ci sono altri Striano. La destra vuole Domani in Antimafia” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso si parla invece dei diritti delle donne (“Donne e diritti, c’è poco da festeggiare”).

“Libertà e limiti del diritto di cronaca” titola Azzolini in spalla.

Subito sotto si parla di elezioni in Abruzzo (“L’autonomia e lo stress test dell’Abruzzo”).

“L’era dei social irresponsabili si sta avvicinando al tramonto” titola Balassone nell’Analisi.