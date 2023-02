Canone Rai, ecco cosa vuole fare Giorgetti

“Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critichechiaramente da tutti, perchè siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto”, ha detto il ministro dell’Economia

Il canone Rai integrato in bolletta potrebbe essere al capolinea. Ad annunciarlo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Roma in occasione dell’evento della Lega per le elezioni regionali del Lazio di domenica e lunedì prossimo.

VIA IL CANONE RAI DALLA BOLLETTA, VIA I SASSOLINI DALLE SCARPE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA

La mossa metterebbe fine a una consuetudine introdotta sette anni fa. E che nel corso del tempo non è andata a genio nemmeno per l’Unione europea.

Definita da Bruxelles, ricorda QuiFinanza, un onere improprio in quanto disgiunto rispetto ai consumi elettrici.

Ma le polemiche, in realtà, cozzano con i dati. In Europa, la media del canone è di 32 centesimi al giorno mentre nel Belpaese il numero scende a 0,25cent per un totale di 90 euro all’anno (dieci rate).

In classifica, Germania, Gran Bretagna e Francia hanno costi molto più onerosi. Da 0,58 euro a 0,38 euro l’anno, rispettivamente

COSA CAMBIA

“Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento”, ha detto Giorgetti.

Il pagamento del canone è indipendente dal numero di televisori posseduti. Nell’ambito del Pnrr l’Italia si è impegnata con l’Europa a far sparire dai costi dell’energia tutti gli «oneri impropri», ricorda Il Sole 24 Ore.

E allora, a quanto annunciato e promesso da Giorgetti, il 2024 sarà il primo anno senza canone Rai in bolletta.