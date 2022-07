Giunta Sanna: a Oristano 7 assessori e una sola riconferma

La Giunta Sanna ha sette assessori: 3 donne e 4 uomini. Il sindaco di Oristano tiene per sé le deleghe al bilancio, personale e polizia urbana

Il neosindaco di Oristano Massimiliano Sanna (Riformatori) ci ha impiegato non più di due settimane per scegliere la nuova Giunta. Solo lo scorso 7 luglio, però, il primo cittadino ha giurato in Comune insediando la Giunta Sanna con la convalida degli eletti e l’elezione del Presidente e dei vice Presidenti. Il consiglio ha scelto, con 17 voti, al secondo scrutinio, Giuseppe Puddu come Presidente del Consiglio, ad affiancarlo ci saranno Massimiliano Daga che avrà anche il ruolo di vicario e Carmen Murru.

GIUNTA SANNA: QUATTRO UOMINI E TRE DONNE

La giunta Sanna vede è composta da sette assessori, quattro uomini e tre donne. Tra queste Maria Bonaria Zedda di Fratelli d’Italia assessore all’ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, frazioni, borgate e quartieri, è l’unica riconferma della uscente Giunta Lutzu.

I TRE ASSESSORI DONNA

Oltre a Maria Bonaria Zedda le altre due donne sono Giovanna Bonaglini dell’Udc e Rossana Livia Fozzi di Fratelli d’Italia. La prima è il nuovo assessore ai servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità, mentre Rossana Livia Fozzi ha ottenuto le deleghe alle attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali.

GIUNTA SANNA: LUCA FAEDDA È IL VICESINDACO

Gli altri assessori della giunta Sanna sono Luca Faedda, consigliere comunale uscente ed ex assessore con la Giunta Nonnis, Antonio Franceschi, presidente del Consiglio comunale uscente, Simone Pietro Prevete e Ivano Cuccu. Luca Faedda di Forza Italia, oltre a essere il nuovo assessore alla cultura, istituzioni, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, spettacolo è anche il nuovo vicesindaco. Il sindaco Sanna ha scelto Antonio Franceschi (Riformatori per le deleghe allo sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo, Simone Pietro Prevete (Psd’Az) per i lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, servizi cimiteriali, toponomastici e, infine, Ivano Cuccu (Sardegna 20Venti) per l’urbanistica e tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, viabilità, patrimoni che dovrà lavorare in stretta collaborazione con l’assessore all’ambiente Maria Bonaria Zedda.

LE DELEGHE DEL SINDACO SANNA

Il sindaco Massimiliano Sanna ha tenuto per sé, invece, la deleghe al bilancio, al personale e alla polizia urbana. “Siamo operativi da subito per affrontare i tanti problemi della città – ha detto il primo cittadino -. Questa Giunta nasce all’insegna di un giusto mix tra esperienza e novità, con tre donne alle quali sono state affidate deleghe importanti. Le nostre parole d’ordine saranno impegno a dialogo con la città“. Il sindaco, all’atto dell’insediamento ci ha tenuto a ricordare che sarà “rappresentante di tutti, con l’unico obiettivo di operare al meglio per l’interesse e nell’interesse di ogni oristanese. Sono convinto che amministrare in modo giusto e leale sia davvero garantire equità ad ogni cittadino, renderlo protagonista delle scelte e far sì che, da osservatore e fruitore di servizi, diventi protagonista della vita quotidiana. A tutti i cittadini, soprattutto a quelli che si trovano in una condizione di maggiore difficoltà, dico: non siamo infallibili, non abbiamo le soluzioni immediate per tutti i problemi, ma ci siamo e siamo al vostro fianco. Personalmente, continuerò, come ho fatto sinora a “metterci la faccia” e a prestare la massima attenzione ad ogni singola persona, come sto facendo da appena insediato incontrando i cittadini”.