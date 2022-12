Italia, le lezioni da imparare dopo il Covid 19

La pandemia da Covid-19, in tutta la sua tragicità, ha svelato al mondo le grandi criticità della sanità mondiale, evidenziando allo stesso tempo quanti e quali passi in avanti abbia fatto la scienza. Era marzo 2020 quando quasi tutta Europa ha iniziato a lottare contro la pandemia da Covid-19, arrivata dalla Cina o, forse, nascosta e latente dal novembre 2019. Ogni gior- no crescevano contagi e decessi, mentre diminuivano i posti letto negli ospedali. In quei giorni è scattata la corsa per trovare la cura più giusta: abbiamo utilizzato farmaci che già conoscevamo, testandoli, abbiamo incrociato molecole, grazie all’aiuto di supercompu- ter, abbiamo studiato nuove formule e sviluppato nuove potenziali sostanze. Nei labo- ratori di università, aziende e ospedali si è iniziato a lavorare, contemporaneamente, al vaccino.

Era dicembre 2020, solo 9 mesi dopo, quando si iniziava a somministrare ufficialmente il primo vaccino anti-Covid-19, ad mRNA, prodotto dall’americana Pfzier e dalla tedesca Biontech. Solo qualche settimana dopo è stato approvato per la somministrazione un altro vaccino che si basava sulla stessa tecnologia, quello di Moderna.

Nella grande tragedia quella rappresentava una conquista della ricerca e della scienza. Tutti gli altri vaccini in commercio fino ad allora (così come altri anti Covid-19), infatti, avevano sfruttato virus modificati o frammenti di essi per allenare il sistema immunitario ad attaccare i patogeni invasori.

I vaccini ad mRNA recherebbero invece le istruzioni per istruire il corpo a produrre le pro- prie proteine virali: si tratta di un approccio che imita l’infezione in modo più preciso, ge- nerando una migliore riposta immunitaria.

…E DEI VACCINI, ECCO IL NUOVO PAPER SALUTE DI STARTMAG E ICINN

I due vaccini sono stati realizzati in pochissimo tempo solo grazie ad un lavoro decennale, sconosciuto ai non addetti al settore.

Lo sviluppo è stato fattibile grazie ai progressi raggiunti su diversi fronti convergenti1: la scoperta dell’mRNA e dell’utilizzo di quella stringa di codice genetico per insegnare alle cellule a produrre pezzetti di virus e rafforzare il sistema immunitario; la consapevo- lezza di dover proteggere, e come, quelle fragili molecole dalla degradazione una volta che sono introdotte nel corpo umano; la ricerca avanzata sulla proteina spike del virus dell’HIV, nel tentativo disperato di trovare un vaccino contro l’epidemia di AIDS. Partiamo dalla prima importante scoperta, principio di svolta per la formulazione dei vac- cini anti Covid-19: la scoperta dell’RNA messaggero (mRNA), per cui bisogna fare un salto al 15 aprile 1960, quando un gruppo di scienziati del King’s College a Cambridge (Regno Unito), di cui facevano anche parte i futuri Premi Nobel Francis Crick e Sydney Brenner,individua l’mRNA, la molecola messaggera che fa da tramite tra il DNA, la stringa di istruzioni per produrre proteine nel cuore della cellula, e le fabbriche di proteine vere e proprie, altre strutture cellulari dette ribosomi. Negli anni ’90 nasce l’idea di utilizzare de- gli RNA messaggeri sintetici a scopo terapeutico: introdurre all’interno delle cellule un’in- formazione, l’RNA messaggero per l’appunto, per produrre una proteina terapeutica. Solo nel 1984, però il biologo di Harvard, Doug Melton, ha trovato il modo di scoprire come riprodurre l’mRNA in laboratorio, e nel 2005, la collaborazione tra la biochimica ungherese Katlin Karikò e la collega dell’Università della Pennsylvania Drew Weissmann, porta a scoprire come modificare una “lettera” dell’mRNA, ovvero uno dei mattoncini che compongono la sua molecola, i nucleosidi, per inibire la reazione immunitaria pro- blematica.