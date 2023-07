Mozione di sfiducia a Santanchè, roghi e piogge sull’Italia: le prime pagine

Le altre notizie di giornata: il figlio di Joe Biden si consegnerà, Saviano via dalla Rai, ministro degli Esteri cinese scomparso, torna Wang Yi. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Tempeste e roghi, l’Italia ferita” titola il Corsera con foto-notizia sui tronchi caduti nel milanese.

L’editoriale del giorno è di Paolo Mieli sulla guerra del grano, sempre in spalla Federico Rampini analizza il ruolo dei Brics, la cui riunione in Sudafrica si avvicina e non vedrà in presenza Vladimir Putin.

“La Rai ha deciso: Roberto Saviano non andrà in onda”, racconta Antonella Baccaro. Torna anche in primo piano il tema dell’autonomia differenziata regionale così come le nuove tensioni sul presidenzialismo. “Meloni non chiude sul salario minimo”, insomma giorni caldi sulle riforme.

LA REPUBBLICA

“Il sud brucia. Bankitalia: caldo e gas serra colpiranno anche la crescita”. Sul tema, Repubblica intervista Luca Zaia della Regione Veneto. Giampaolo Visetti racconta “l’ombra dei piromani dietro i roghi di Corfù”.

In spalla, commento di Gianni Riotta su “Meloni abbandoni chi non vuole vedere” in riferimento alla visita imminente in Usa della premier con tanti temi d’attualità sul tavolo: Ucraina, emergenza climatica, non rinnovo dell’accordo sulla Bri con la Cina.

Proseguono le tensioni in Israele, racconta Yuval Noah Harari. Tra gli altri temi di politica interna, invece, indagato Brunetta (oggi alla guida del Cnel) e sull’evasione fiscale “la maggioranza va in retromarcia”. Intervista a Calenda di Azione sul salario minimo.

LA STAMPA

Anche il quotidiano torinese titola “Inferno Italia”, raccontando i roghi al sud e piogge e grandine al settentrione.

Spicca l’intervista al ministro dell’Interno Piantedosi sugli sbarchi e il recente tandem italiano con Tunisi.

Don Luigi Ciotti scrive nelle Idee sul “no alla notte della democrazia”.

IL SOLE 24 ORE

Inchiesta importante del Sole sulla sanità: “scandalo liste di attesa: 2,5 milioni rinunciano alle cure”, con intervista al ministro Schillaci e il racconto della stretta finale sul contratto per 135mila medici e dirigenti.

“Stato di emergenza in cinque Regioni”, titola al centro il quotidiano confindustriale.

In foto, invece, la Bce in riferimento all’allarme sul credito: “Domande di prestiti ai minimi dal 2003”.

In spalla, commenti – tra l’altro – sull’imminente visita di Meloni a Biden con Analisi di Domenico Lombardi e la prospettiva di un’alleanza più stretta.

IL FOGLIO

Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa apre con il calcio saudita e – racconta Maurizio Crippa – l’offerta monstre al talento parigino Kilian Mbappé.

Cerasa, in alto, scrive di “un’Italia oasi di stabilità e pace sociale”, ironizzando sul commento di Alain Elkann e confrontando il Belpaese con le instabilità di Spagna, Israele, Francia e Uk.

DOMANI

“Per salvarsi dal crac Santanchè dovrà versare 90mila euro al mese”, titolano Malagutti e Tizian in apertura.

In spalla, il commento di Gianfranco Pasquino sul voto spagnolo e i riflessi per Meloni.

La foto a centro pagina è sui danni di roghi e nubifragi di questi giorni in Italia. “Ma non c’è nulla di imprevisto”, scrive F. Cotugno.

Nei richiami agli altri articoli: intervista a Pierluigi Bersani, commento di Carotenuto (vicedirettore) sulla vicenda Elkann. Nelle Idee, Walter Siti scrive de “La letteratura senza condizionale. Oggi la fantasia spaventa tutti”.