Alberto Felice De Toni ribalta il primo turno e diventa sindaco di Udine con il centrosinistra

Battuto il rivale di centrodestra, il sindaco uscente Pietro Fontanini che al primo turno aveva prevalso con il 46,3% contro il 39,7% del candidato oggi vittorioso a sorpresa

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Nel comune friulano si è votato ieri e oggi per il secondo turno delle elezioni amministrative dopo che al primo turno il primo cittadino uscente, candidato con il centrodestra per il secondo mandato, Pietro Fontanini, aveva prevalso con il 46,2% delle preferenze.

Nel 2018, Fontanini – dopo il 41,5% a 35,9% del primo turno contro l’uscente Furio Honsell – vinse al ballottaggio col 50,4% nei confronti di Vincenzo Martines.

ALBERTO FELICE DE TONI NUOVO SINDACO DI UDINE

Se al primo turno gli elettori recatisi alle urne erano stati pari al 43% degli aventi diritto (ma si votava anche per le regionali), l‘affluenza definitiva per il ballottaggio a Udine – rileva YouTrend – è 44%, circa dieci punti in meno rispetto al primo turno.

🔴 Elezioni comunali a #Udine, risultati definitivi: Fontanini (CDX) 46,3%

De Toni (CSX+TP) 39,7%

Marchiol (M5S+SX) 9,2%

Salmè (Altri) 4,8% Fontanini e De Toni accedono al ballottaggio. — YouTrend (@you_trend) April 4, 2023

I seggi si sono chiusi alle 15 e hanno, dunque, decretato la sorprendente vittoria del candidato sostenuto da Pd, Verdi-Sinistra, De Toni Sindaco e dal Terzo Polo, Alberto Felice De Toni. Dopo cinque anni Udine torna ad avere una amministrazione di sinistra.

IL PROFILO

Ecco il curriculum di De Toni.

Alberto Felice De Toni è Direttore Scientifico di CUOA Business School.

È nato nel 1955 a Curtarolo (PD). Dopo la maturità scientifica, ha conseguito la laurea magna cum laude in Ingegneria Chimica e il Dottorato di Ricerca in Scienza dell’Innovazione Industriale presso l’Università di Padova.

Attualmente è professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale e insegna “Organizzazione della Produzione” e “Gestione dei Sistemi Complessi” nel corso di Laurea di Ingegneria Gestionale. È Presidente del comitato ordinatore della Scuola Superiore a Ordinamento Speciale della Difesa, Coordinatore Scientifico della School of Complexity di Feltrinelli Education, Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Istituto Superiore della Sanità e membro dell’Academia Europæa.

È stato Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine da ottobre 2013 a settembre 2019, Presidente della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) da febbraio 2019 a maggio 2021, Segretario Generale della CRUI da novembre 2015 a gennaio 2019, Preside della Facoltà di Ingegneria, Presidente della Commissione Nazionale del MIUR per la riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica e Professionale, Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna del Friuli Venezia Giulia, Vice Presidente di Area Science Park di Trieste, Presidente dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale, Presidente dell’Organismo di Vigilanza del CINECA e membro dello Strategic Steering Committee dell’EUI (European University Institute).

È autore di oltre 380 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. Le principali aree di ricerca sono: Organizzazione della Produzione, Gestione dell’Innovazione e Gestione della Complessità.

Scarica qui il CV.

