Caterina Chinnici via dal Pd per aderire a Forza Italia?

Per ora sembrano essere solo rumors, anche se molto accesi, ma si avvicina l’ennesimo caso di fuga dal partito di Schlein. L’eurodeputata seguirebbe Giancarlo Cancelleri, già uscito dai 5 Stelle pochi giorni fa

Caterina Chinnici è vicina a lasciare il Partito Democratico. Dopo Enrico Borghi e Andrea Marcucci, questo sarebbe il terzo addio in pochi giorni. I rumors si rincorrono da ieri in attesa di conferme ufficiali. Chinnici, oggi europarlamentare approderebbe a Forza Italia.

SOLO POCHI GIORNI FA, L’ADDIO AL M5S DI CANCELLERI. DIREZIONE FI

E proprio nel partito di Silvio Berlusconi è arrivato da poco anche un altro “fuggitivo”, ma dal Movimento 5 Stelle. Giancarlo Cancelleri, ex candidato a sindaco di Catania.

“Giravano delle voci, ma non ne sappiamo nulla”, diceva ieri un collega di Chinnici del Pd all’Adnkronos (che aveva diffuso i rumors). Quando, intanto, da Forza Italia c’era chi parlava di abboccamento, chi di giochi fatti. Tutto in attesa di sapere di più dalla diretta interessata, per ora in silenzio.

COSA C’E’ DIETRO L’ADDIO

Ma quali sarebbero i motivi dell’addio al Pd per Chinnici? “Avrebbe – anzitutto – del clamoroso, per l’eurodeputata che appena sette mesi fa correva come candidata presidente della Sicilia per il centrosinistra”, scriveva Il Foglio ieri pomeriggio. Riportando anche le chiacchiere che si udivano in Senato, tra i banchi di Italia Viva: con Matteo Renzi a presentare il nuovo arrivato, sempre dal Pd, Enrico Borghi, annunciando anche altre fughe dirette anche – appunto – verso Forza Italia.

“Va detto che Chinnici conosce bene, Schlein, per averci lavorato insieme, proprio tra gli scranni brussellesi, nella scorsa legislatura. E forse proprio in virtù di questa vecchia consuetudine si era parlato di un ruolo in segreteria, per lei: responsabile Legalità, magari. Invece niente”, specificava Valerio Valentini sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Delusione in Sicilia e mancato incarico nel partito, dunque, avrebbero portato alla decisione.

IL PROFILO DI CATERINA CHINNICI

Caterina Chinnici è una europarlamentare palermitana, giurista e figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia quarant’anni fa. Dopo aver lavorato come Pretore a Caltanissetta, Chinnici ha fatto esperienza al Ministero della Giustizia, tornando poi in Sicilia alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale presso la Corte di Appello.

Assessore alla famiglia in Regione Sicilia fino al 2009, ha poi ricoperto il ruolo di assessore alle Autonomie Locali. E’ europarlamentare attualmente al secondo mandato, eletta come capolista Pd in Sicilia-Sardegna ed è attualmente vicepresidente della commissione Cont e di nuovo componente della commissione Libe, oltre che membro supplente della commissione Juri (Affari legali).

