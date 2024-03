Chi è Angelo Santoro, il nuovo direttore comunicazione Mediaset

Cambio alla guida della Direzione comunicazione di Mediaset, promozione per Angelo Santoro

Angelo Santoro è il nuovo direttore della comunicazione di Mediaset. Giornalista in Mediaset da 27 anni, Santoro è stato autore e inviato de ‘Le Iene’ per poi passare alla conduzione del telegiornale Studio Aperto su Italia1 diventando caporedattore centrale. Dal 2010 entra nella Direzione comunicazione come responsabile dei rapporti con i media, subentrando all’attuale governatore della Liguria Giovanni Toti. E’ stato anche capo Ufficio Stampa corporate di Mediaset, gestendo la comunicazione economico-finanziaria del Gruppo. Santoro prende il posto lasciato da Paolo Calvani, andato in pensione, e farà capo a Mauro Crippa, direttore generale della comunicazione e capo dell’informazione di tutto il Gruppo Mediaset.

Oggi vorrei che i miei genitori fossero ancora vivi. È un pensiero stupido, perché impossibile. È un giorno speciale. Per me. Magari lo sarebbe stato anche per loro, chissà. Chissà. — Angelo Santoro (@AngeloSantoro) March 5, 2024

Santoro si insedia alla guida della Direzione comunicazione dopo gli ultimi mesi che sono stati molto movimentati per Mediaset. A partire dalla gestione del caso Giambruno, per passare ai recenti fuori onda (sempre su Striscia la Notizia) di Bianca Berlinguer, che minacciava di lasciare la trasmissione ‘Prima di domani’, l’appuntamento dell’access prime time di Rete4. E per finire con il duro botta e risposta con i giornali del gruppo Gedi degli Elkann.