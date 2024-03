4-8 marzo 2024: i principali lavori delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: AG 126 (Procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), ddl 29, ddl 761, ddl 863, ddl 903 e ddl 1028 (Rigenerazione urbana), ddl 673 (Ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo), ddl 986-A (d-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico), ddl 484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 5 marzo

I senatori della I Commissione iniziano la settimana con l’esame del ddl 997 – Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Mercoledì 6 marzo

I senatori discuteranno del ddl 935 e ddl 830 – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica e al ddl 997 – Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

Giovedì 7 marzo

In I Commissione i senatori proseguiranno con l’esame del ddl 935 e ddl 830 – Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica e al ddl 997 – Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 5 marzo

In II Commissione i senatori esamineranno gli atti del Governo: AG 107 (Riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e amministrativi e contabili) e AG 110 (Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura).

A seguire, in sede referente, passeranno al ddl 806 e 690 (Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici), ai ddl 466, 81, 95, 573 e 616 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria), ddl 932 (Intercettazioni tra l’indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni) e ddl 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura). In sede deliberante discuteranno del ddl 867 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. Infine, in sede redigente passeranno all’esame del ddl 824, approvato dalla Camera dei deputati, 163, 245 e 475 (Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità) e ddl 901 (Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali)

Mercoledì 6 marzo

In II Commissione si terranno le audizioni sui disegni di legge nn. 466, 81, 95, 573 e 616 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 5 marzo

I senatori discuteranno dell’AG 123 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023), dell’AG 124 – (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023) e dell’AG 127 – (Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell’Unione europea e per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell’Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo). A seguire passeranno alla proposta di risoluzione n. 7-00011 della senatrice Craxi ed altri sulla situazione politica in Venezuela in vista delle elezioni presidenziali del 2024

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 5 marzo

I senatori discuteranno dei seguenti provvedimenti:

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl475 (Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità)

ddl 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d’arte)

ddl 788 (Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative)

ddl 29, ddl 761, ddl 863, ddl 903 e ddl 1028 (Rigenerazione urbana)

ddl ddl 227 e ddl 726 (Medicina territoriale)

ddl816 (Agevolazioni fiscali start-up)

ddl948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette)

ddl970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche)

Infine, passeranno all’esame dei seguenti atti dell’Unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 5 marzo

Sono numerosi gli atti in discussione in V Commissione:

ddl987 (Ratifica Accordo Italia-San Marino esecuzione decisioni giudiziarie9

ddl998 (Ratifica Protocollo nuova sede Organizzazione internazionale vigna e vino)

ddl1020 (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali)

ddl986-A (d-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

ddl314 (Compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti)

ddl383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2)

ddl484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

ddl610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl673 (Ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo)

ddl733 (Interpretazione autentica dell’articolo 43, comma 6, del d-l 36/2022)

ddl762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d’arte)

ddl954 (Modifiche all’articolo 568 del codice di procedura civile e in materia di determinazione del valore dell’immobile espropriato)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 5 marzo

In VI Commissione si terranno le audizioni sull’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336)

ore 14: Comandante generale della Guardia di Finanza

ore 15: Direttore generale del Dipartimento delle Finanze

VII COMMISSIONE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Martedì 5 marzo

In VII Commissione i senatori discuteranno del ddl 238 – (Sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival Internazionale Time in Jazz), del ddl 805 – (Monteverdi Festival di Cremona) e dei seguenti atti del Governo: AG 128 – (Rimodulazione risorse Fondo tutela patrimonio culturale 2021-2023, regione Puglia) e AG 129 e AG 130 – (Rimodulazione risorse Fondo tutela patrimonio culturale 2022-2024, regioni Veneto e Toscana)

Mercoledì 6 marzo

I senatori parteciperanno alle audizioni di rappresentanti di associazioni ed enti su AG 126 (Procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM)

A seguire discuteranno del ddl 924-bis – (Valutazione del comportamento degli studenti) e del ddl 915, ddl 916, ddl 942, ddl 980 e 1002 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia).

A seguire passeranno all’AG 131 – (Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), al ddl 788 – (Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative), al ddl 597 – (Promozione delle manifestazioni in abiti storici) e all’AG 109 – (Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato)

Giovedì 7 marzo

I senatori proseguiranno nell’analisi del ddl 924-bis – (Valutazione del comportamento degli studenti)

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Martedì 5 marzo

I senatori parteciperanno al seguito dell’audizione di rappresentanti di TIM sul futuro della rete nazionale e sul piano di sviluppo aziendale

A seguire passeranno all’AG 109 (Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato), al ddl 363 (Disposizioni a sostegno dei parchi regionali), al ddl 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette) e al ddl 1014 (d-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026)

Mercoledì 6 marzo

I senatori parteciperanno all’indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizioni di esperti

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 5 marzo

I senatori discuteranno dei seguenti atti del Governo:

AG121 – (Schema d.lgs. disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

AG122 – (Schema d.lgs. definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato)

I senatori discuteranno dei seguenti atti dell’Ue:

COM(2023) 716 definitivo(Bacino di talenti dell’UE)

COM(2023) 738 definitivo(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche)

A seguire passeranno al ddl 483 (Tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative), ddl 990–599–1006 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare) e ddl 647–739 (Inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico)

Mercoledì 6 marzo

I senatori parteciperanno alle audizioni di rappresentanti di associazioni ed enti su AG 126 (Procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM)