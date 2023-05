Regione Lazio, Marcello De Angelis è il nuovo capo della comunicazione

INCARICHI

Da ottobre 2020: Responsabile U. O. Cultura, Eventi e Pubblicazioni CRI e Portavoce del Presidente Nazionale 2018/2020: Portavoce del Presidente Nazionale CRI

2017/2018: Capo di Gabinetto del Presidente nazionale CRI

2015/2016: Project manager PERIGEO Ong

2013/2015: collaboratore dei quotidiani Libero e il Tempo e delle riviste Microcredito e Storia in Rete; consulente per Ente nazionale del Microcredito

2010/2013: direttore del quotidiano Secolo d’Italia

1997/2010: direttore del mensile Area – politica, comunità, cultura

2003/2005: direttore del mensile i Nostri cani, organo dell’Ente nazionale della cinofilia italiana

2004/2005: progettazione e realizzazione eventi fieristici nazionali e internazionali per Mipaf

2004: ideazione e realizzazione audiovisivi per Inail

2003/2004: consulente SCS Comunicazione Integrata Gruppo STET-SEAT

2002: ideazione e realizzazione campagna promozione qualità prodotto agroalimentare italiano Mipaf

1996/1997: caporedattore del mensile Area – politica, comunità, cultura

1992/1996: redattore esteri presso L’Italia settimanale

1991/1992: art director Teknoart snc, Roma; consulenza grafica Programma di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite 1987/1989: responsabile house organs istituzionali per Profile international di Londra

1984/1987: art director gruppo editoriale Travel news di Londra

FORMAZIONE

Membro dell’associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente Membro dell’Istituto per l’Oriente C. A. Nallino

Socio onorario dell’Istituto di Studi italiano sull’Africa e l’Oriente

Esame di Stato Ordine dei giornalisti professionisti nel 2002

Corso di grafica pubblicitaria presso Istituto europeo di design di Roma

Studi universitari facoltà di Lettere e di Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma Maturità classica conseguita presso l’Istituto Giulio Cesare di Roma