1-7 maggio 2023 i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Mercoledì 3 maggio

Giornata di audizione per i deputati della I Commissione:

alle 9.00 ci sarà l’audizione informale, di Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 304 Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; alle 12.00 l’audizione del prof. Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, e di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, in materia di attività di rappresentanza di interessi.

Giovedì 4 maggio

I deputati assisteranno esamineranno:

il DL 25/2023 sulle disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech;

il DL 35/2023 in materia di isposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

in sede referente le disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Mercoledì 3 maggio

I deputati della II Commissione assisteranno all’audizione, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano di:

ore 11.15: Giuseppe Losappio, Professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Michele Ainis, già Professore Ordinario di Istitutuzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Ida Parisi, Professoressa a contratto di Legislation and bioethics in medicine of reproduction Università di Teramo

ore 12: Caterina Botti, docente di Filosofia morale presso l’Università La Sapienza di Roma, Mario Ferrante, Professore Ordinario di Diritto Canonico ed Ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Palermo

Giovedì 4 maggio

Pomeriggio diviso, per i deputati della II Commissione, tra l’esame delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori e del DL 25/2023 in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 2 maggio

I deputati esamineranno la risoluzione 7-00020 Quartapelle Procopio sulle attività militari della Corea del Nord.

I deputati valuteranno l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 .

Mercoledì 3 maggio

La III Commissione esaminerà il DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Giovedì 4 maggio

In III Commissione si terrà l’audizione informale dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei parlamenti dei Paesi aderenti all’iniziativa “Triangolo di Lublino”.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 3 maggio

I deputati esamineranno lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2022, denominato «U212 NFS», per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale e la risoluzione 7-00075 Saccani Jotti: Sul programma “Soldato sicuro”.

Giovedì 4 maggio

In IV Commissione si terrà l’audizione informale dell’Amministratore Delegato di MBDA Italia, Ing. Lorenzo Mariani, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 2 maggio

I deputati comunicheranno il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Inoltre esamineranno il DL 20/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, nonché disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica

Mercoledì 3 maggio

In V Commissione si terrà l’audizione di rappresentanti di SVIMEZ e CRESME nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia

I deputati sono chiamati a discutere del DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, a valutare disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, nonché lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 2 maggio

I deputati assisteranno all’audizione del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale

Inoltre saranno ascoltati in audizione il dottor Federico Cornelli e la dottoressa Gabriella Alemanno, nell’ambito dell’esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Mercoledì 3 maggio

I deputati della VI Commissione discuteranno il DL 35/2023 in materia di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e valuteranno le proposte di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno e del dottor Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

Giovedì 4 maggio

I deputati saranno impegnati nell’esame del DL 25/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Dalle 16 si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti Delega al Governo per la riforma fiscale:

ore 16: Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

ore 16.40: Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Confesercenti

ore 17.20: Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 2 maggio

I deputati assisteranno all’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone su iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di:

Federica Murineddu, avvocato del foro di Roma

Vincenzo Zingaro, coordinatore nazionale del Movimento spettacolo dal vivo

rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (NUOVOIMAIE)

Mercoledì 3 maggio

Il Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Pasquale Tridico, sarà ascoltato in audizione nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone recante “Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”Giovedì 4 maggio.

Inoltre i deputati saranno impegnati nell’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione e saranno presenti in audizione:

Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Stefano da Empoli, presidente dell’Istituto per la competitività – I-COM

Giovedì 4 maggio

I deputati assisteranno all’audizione informale, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 854 Schifone recante Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di:

Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

rappresentanti dell’IBM

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 2 maggio

La giornata inizia con l’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di:

ore 11.30: Prof. Stefano Corgnati, Vice Rettore per le politiche interne del Politecnico di Torino, in videoconferenza

ore 11.40: rappresentanti di Autonomie Locali Italiane (ALI)

ore 11.50: Zanchini Edoardo, direttore dell’Ufficio Clima del Comune di Roma

ore 12: rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP)

I deputati saranno poi impegnati nell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del DL 35/2023 in materia di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Mercoledì 3 maggio

I deputati sono impegnati nell’esame del DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e del DL 35/2023 su disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

Giovedì 4 maggio

La VIII Commissione esaminerà il DL 35/2023 in merito a disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 2 maggio

Giornata di audizioni per i deputati della IX Commissione.

Alle 11.00 ascolteranno, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria), di rappresentanti di:

Conftrasporto-Confcommercio (in videoconferenza)

Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici e Scuole Nautiche (CONFARCA)

Legambiente

Emobility Italia (in videoconferenza)

Alle 12.00 saranno ascoltati i rappresentanti di Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti (ANCEFERR), Associazione Operatori Ferroviari E Intermodali (ASSOFERR) (in videoconferenza), Associazione delle Imprese di autotrasporto (ASSOTIR) (in videoconferenza), Imprese Ferroviarie nel Trasporto Merci (FERCARGO), dell’Associazione operatori nel Trasporto ferroviario merci (FERMERCI) (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

I deputati, inoltre, esamineranno il DL 25/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech e il DL 35/2023 su disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Mercoledì 3 maggio

I deputati proseguono nell’analisi del DL 25/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech e il DL 35/2023 su disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Inoltre discuteranno dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti

Giovedì 4 maggio

È previsto l’esame del DL 35/2023 in materia di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 3 maggio

Nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti, saranno ascoltati in audizione:

Ore 14: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti Federmetano

Ore 14.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori carburanti e affini (FEGICA)

Ore 14.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (FIGISC Confcommercio)

I deputati discuteranno, inoltre, del DL 44/23 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Giovedì 4 maggio

In X Commissione ci sarà l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. A seguire sarà analizzato lo schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 2 maggio

Giornata di audizioni per i deputati della XI Commissione.

Si inizia alle 12.30 con l’audizione informale nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone su iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di:

Federica Murineddu, avvocato del foro di Roma

Vincenzo Zingaro, coordinatore nazionale del Movimento spettacolo dal vivo

rappresentanti del Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (NUOVOIMAIE)

Si prosegue alle 13.30 con l’audizione informale di rappresentanti di Confartigianato Imprese, CNA, ANIAC e Casartigiani, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Infine alle 14.15 ci sarà l’audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli e C. 844 Gatta, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Mercoledì 3 maggio

Il Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Pasquale Tridico, sarà ascoltato in audizione nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone recante “Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”Giovedì 4 maggio.

Inoltre la XI Commissione incontrerà la Sottosegreteria Parlamentare del Ministero Federale per il lavoro e le politiche sociali della Repubblica Federale di Germania, MdB Anette Kramme

Giovedì 4 maggio

I deputati esamineranno lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Infine sono chiamati alla ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 2 maggio

I deputati discuteranno dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2.

Mercoledì 3 maggio

La XII Commissione proseguirà nella valutazione dell’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2.

Alle 15.00 si terrà l’interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute

Giovedì 4 maggio

Oltre a continuare nell’analisi dell’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate, il comitato ristretto si concentrerà sull’esame di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 2 maggio

I deputati analizzeranno il DL 25/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di COâ‚‚ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (esame COM(2023) 88 final – rel. Candiani) (Non sono previste votazioni)

La giornata si concluderà con l’audizione di rappresentanti di Fortinet, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE”.

Mercoledì 3 maggio

La XIV Commissione sarà impegnata nell’esame del DL 35/2023 in materia di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Inoltre, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE”, i deputati parteciperanno all’audizione di rappresentanti di IBM Italia.

Giovedì 4 maggio

La XIV Commissione esaminerà il DL 35/2023 in materia di disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, e il DL 34/2023 su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.