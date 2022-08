Ecco tutti i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre

LISTE_COMPLETE_22082023_PDF

Il dado è tratto. I partiti, il 22 agosto, hanno chiuso e presentato le liste dei propri candidati e si preparano ad affrontare l’ultimo mese di campagna elettorale. Confermate diverse indiscrezioni dell’ultimo minuto.

Se Forza Italia punta su Rita Dalla Chiesa in Puglia e nel Lazio, blindando alcuni seggi della vecchia guardia ( Anna Maria Bernini, Paolo Barelli, Alberto Zangrillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Casellati, Gianfranco Miccichè); Fratelli d’Italia candida Adolfo Urso, Chiara Colosimo e Daniela Santaché. Nelle liste del primo partito italiano, secondo i sondaggi, ci sono anche Marcello Pera, ex presidente del Senato ed ex militante socialista; Carlo Nordio, ex magistrato; Eugenia Roccella, giornalista e sottosegretario al Ministero della salute nel Governo Berlusconi, Giulio Tremonti, Ministro delle finanze nel governo Berlusconi I e Ministro dell’economia e delle finanze nei governi Berlusconi II, III e IV; e Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma e commissario all’emergenza rifiuti della Capitale.

La Lega mette in lista Andrea Crippa, che sarà presente sulle liste elettorali della Camera per il collegio di Seregno, il vicesegretario Lorenzo Fontana, il vicesegretario Lorenzo Fontana e Vannia Gava. Sarà della partita anche l’avvocata Giulia Bongiorno.

Il Pd, invece, ci ripensa e candida Stefano Ceccanti in Toscana. Resta in lista Rachele Scarpa, trevigiana di 25 anni, la candidata più giovane del Pd, vicesegretaria del partito al Comune di Treviso, finita nel tritacarne mediatico per le sue posizioni filo-palestinesi. Candidato anche Marco Sarracino, 32 anni, segretario del Pd di Napoli, nostalgico dell‘Unione Sovietica. In Europa, il Partito Democratico, come già detto, punta su Andrea Crisanti.

Nel Movimento 5 Stelle ha trovato spazio, per il Senato, l’ex procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, tra gli ultimi esponenti della generazione di magistrati che lavorarono con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Si candida nel Lazio, in Emilia Romagna ed in Sicilia, invece, Carlo Calenda di Azione. Renzi, invece, si gioca il seggio in Campania, Lombardia e Toscana.

Ecco la lista in Pdf, ufficiosa, dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre compilata da Quorum/YouTrend.