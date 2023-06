Ancora niente Mes, mascherine sotto inchiesta: le prime pagine

Rinviato il voto sul Mes, continua l’inchiesta sulle mascherine, il caso Santanché, l’allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Il Mes scuote la maggioranza” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Il Meccanismo Europeo di Stabilità torna nel fondo, intitolato “Una via d’uscita”.

Nel taglio alto spicca la guerra in Ucraina (“Attacco al ponte, Crimea isolata”).

Nella stessa sezione troviamo l’intervista a Fausto Bertinotti (“La sinistra? Non esiste più”).

In spalla risalta invece l’inchiesta sulle mascherine (“Arrestati Minenna e Pini: Lucrarono sulla pandemia”).

“Come funziona la piaga delle truffe degli anziani”, titola Veltroni subito sotto.

LA REPUBBLICA

“Affaristi di governo” apre il quotidiano Gedi.

Il Meccanismo europeo di Stabilità torna nel taglio alto (“Mes, la maggioranza non vota. Salvini sconfessa il Mef. Cdm rinviato”).

“Consulta indipendente base della democrazia”, titola Greco nella stessa sezione.

Nel fondo troviamo invece l’inchiesta sulle aziende di Daniela Santanché (“Senza onore né responsabilità”).

A centro pagina spicca il tema dei migranti (“Migranti, niente fondi ai libici. Il Pd si ricompatta, ma non basta”).

In spalla spazio alla guerra in Ucraina (“Mosca sfrutta i Paesi ex Urss per aggirare le sanzioni”).

“Così Putin ha cancellato un’intera generazione”, si legge nella stessa sezione.

LA STAMPA

“Mes, governo spaccato: L’ideologia ci ucciderà”, apre il quotidiano torinese.

“Si può governare senza Berlusconi?”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione spicca l’intervista a Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia (“Fedriga: Sul Pnrr la Ue sia flessibile”).

A centro pagina si parla dei danni del climate change (“Il mondo in fiamme”).

Nel fondo troviamo invece l’inchiesta sulle mascherine (“Traffico di mascherine, arrestati Minenna e Pini. Meloni a Santanché: via col rinvio a giudizio”).

“Cavallini & Ciavardini fra stragi, armi e Coop”, si legge subito sotto.

In spalla troviamo il tema dei figli di coppie omogenitoriali (“Roccella: sanatoria per i figli arcobaleno. Le famiglie: non sono un abuso edilizio”) e i loro diritti (“Strasburgo, la Gpa e i bimbi discriminati”).

IL SOLE 24 ORE

“L’export punta a quota 667 miliardi”, apre il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto protagonista il Mes (“Alta tensione sul Mes: la maggioranza diserta il voto in commissione”).

A centro pagina troviamo il tema della rete ex Telecom (“Tim apre a Kkr: esclusiva di tre mesi per l’offerta”).

Nel fondo spicca l’intervento di Draghi a Bruxelles (“Draghi: il target dell’inflazione al 2% non deve essere cambiato”).

Nella stessa sezione troviamo l’inchiesta su Eurovita (“Caso Eurovita, la Procura di Milano apre una inchiesta”).

Tanti i temi in spalla, dal conflitto israeliano palestinese (“Il nuovo governo d’Israele alla prova della guerra contro i palestinesi”) alle elezioni regionali (“Test Molise per FI dopo Berlusconi”), passando per la sentenza della Cedu (“Maternità surrogata, il no alla trascrizione è legittimo”), il caso Esselunga (“Frode fiscale, sequestrati 48 milioni a Esselunga”) e l’inchiesta sulle mascherine (“Minenna e il leghista Pini agli arresti domiciliari”).

IL FOGLIO

“Garantisti un tubo, cara Meloni”, titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Complottisti e complottari. Perché il caso Davigo apre uno squarcio sulla mentalità cospirazionista nella magistratura” scrive Capone nel taglio alto.

Nel fondo spazio alla guerra in Ucraina (“Kyiv lancia l’allarme su Zaporizhzhia, target di Mosca sotto pressione”).

“Oltre le armi”, si legge subito sotto.

Nel taglio medio si parla dell’aumento delle persecuzioni contro le religioni nel mondo (“Persecuzione eterna”).

“Meloni rinvia il Cdm inseguita dal pressing di Visco sul Mes e dai guai della Santanché”, si legge in spalla (“Fardelli d’Italia”).

DOMANI

“Il Mes spacca il governo e la destra. Voto rinviato, la Ue è preoccupata” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

A centro pagina troviamo l’inchiesta sulle mascherine (“Mascherine, arrestato Minenna. I favori all’ex socio di Giorgetti”).

Nel fondo spicca l’analisi delle possibili strategie del Pd per recuperare voti (“Il futuro del Pd si gioca tutto nel contrasto alle disparità”).

“Le opposizioni trovino intese. Intervista a Elly Schlein”, scrive Fittipaldi.

“Faida finale tra Wagner e il Cremlino. Ma Mosca ha bisogno di mercenari”, titola Pugliese.